Власти рассказали о последствиях атаки "Шахедов" на Харьков

Всего пострадали четыре человека.
В результате вражеской атаки на Харьков три человека получили острую реакцию на стресс, также есть возгорание домов и гаражей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате ударов вражескими беспилотниками по Харькову оказали помощь трем пострадавшим. У всех острая реакция на стресс. Есть возгорание частных домов, гаражей", — сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Позже он сообщил, что количество пострадавших выросло до четырех.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов заявил, что на месте пожаров работают все соответствующие службы и волонтеры.
"Есть предварительная информация об ударе шахедом по одному из любимых мест отдыха горожан", – сообщил он.
Как сообщает Общественное, после взрывов в городе загорелся пожар.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрывов в Одессе есть пострадавшие.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе раздался взрыв во время масштабной воздушной тревоги.
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