В Харькове снова раздались взрывы – что известно

В Харькове днем 19 мая снова раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"В Харькове несколько взрывов. Будьте осторожны!", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОВА предупреждают об угрозе повторных ударов.

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, сейчас есть информация об ударах по открытой территории вблизи парковой зоны Харькова.

Мэр Игорь Терехов отметил, что последние два удара пришлись по центральной части Харькова. Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан.

"Не надо же говорить, что ни на кладбище, ни в рекреационной зоне никакой военной инфраструктуры нет?", - подчеркнул он.

По его словам, есть пострадавшие в результате дневного удара по Харькову.

Напомним, на Харьковщине оккупанты нанесли удар по месту летнего отдыха – погибли пять человек, в том числе – беременная женщина, среди раненых – 8-летний ребенок.

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