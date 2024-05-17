Днепр-1 – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

В субботу, 18 мая, "Днепр-1" встретится с "Шахтером" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Начало игры – в 15:30.

За два тура до конца сезона "Шахтер" (70 очков) досрочно выиграл 15-е чемпионство УПЛ в истории. В следующем сезоне "горняки" представят нашу страну в Лиге чемпионов.

"Днепр-1" (48 очков) занимает четвертое место и продолжает борьбу за еврокубки с "Рухом" (46) и "Полесьем" (46), которые располагаются на пятой и шестой позициях соответственно. Четвертая и пятая команды УПЛ получат право выступить в Лиге конференций.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" – "Шахтер" доступна на Youtube-канале FootballHub.

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