Беринчик – Наваррете: лучшие моменты чемпионского боя (видео)

Смотрите хайлайты поединка, в котором украинец завоевал пояс WBO в легком весе.

В ночь на 19 мая в американском Сан-Диего украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и завоевал вакантный титул WBO в легком весе.

Боксеры прошли полную дистанцию из двенадцати раундов, по итогам которых судьи раздельным решением присудили победу украинцу – 115-113, 112-116, 116-112.

Таким образом, Денису удалось выиграть дебютный для себя поединок за один из четырех главных чемпионских поясов.

Вашему вниманию видео лучших моментов победного для украинского боксера поединка.

Беринчик – Наваррете: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Теперь на счету 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге.

В послужном списке 29-летнего Наваррете 41 поединок: 38 побед (31 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

Добавим, что ранее Наваррете становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, в ночь на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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