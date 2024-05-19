Берінчик – Наваррете: найкращі моменти чемпіонського бою (відео)

Дивіться хайлайти поєдинку, в якому українець завоював пояс WBO в легкій вазі.

У ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете та здобув вакантний титул WBO в легкій вазі.

Боксери пройшли повну дистанцію з дванадцяти раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю – 115-113, 112-116, 116-112.

Таким чином, Денису вдалося виграти дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних чемпіонських поясів.

До вашої уваги відео найкращих моментів переможного для українського боксера поєдинку.

Берінчик – Наваррете: відеоогляд бою за звання чемпіона світу

Тепер на рахунку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу.

У послужному списку 29-річного Наваррете 41 поєдинок: 38 перемог (31 – нокаутом), дві поразки та одна нічия.

Додамо, що раніше Наваррете ставав чемпіоном світу за версією WBO у трьох дивізіонах: другому найлегшому (2018-2020), напівлегкому (2020-2023) та другому напівлегкому (володіє поясом від 2023-го).

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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