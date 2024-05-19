Чи зможете знайти людину на цій оптичній ілюзії

На зображенні ведмедя потрібно знайти зображення людини, воно там є

Оптична ілюзія з назвою "Де мій господар?" свого часу наробила шуму в інтернеті. Спочатку всім здається, що на ній намальована лише голова ведмедя.

Але це не зовсім так, на малюнку "сховалася" людина і її потрібно знайти.

Якщо самотужки знайти людину на зображенні голови звіра не вдається, пропонуємо підказку.

Виявилося, на знімку "сховалася" людина! Чи зможете Ви його знайти?

На малюнку обведено, де заховалося зображення людини. Цікаво, що після підказки голову починаєш помічати зразу, так працюють оптичні ілюзії.