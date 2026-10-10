Як правильно українською сказати "даний": чим замінити слово

Як українською сказати "даний" / © pexels.com

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Його часто можна почути в розмовах, побачити в документах і прочитати в повідомленнях. Проте в багатьох випадках це слово вживають за зразком російської мови, хоча українською можна висловитися значно природніше.

Чому слово «даний» не завжди доречне

Помилка виникає тоді, коли словом «даний» намагаються замінити вказівні займенники «цей», «такий» або слова, що позначають певний час чи обставини. Наприклад, вислови «у даний момент», «дана проблема» та «дане питання» часто є кальками з російських конструкцій.

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В українській мові слово «даний» має своє значення — той, якого хтось дав або який було надано. Наприклад: «Цей талант даний людині від природи». У такому контексті воно цілком доречне.

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Натомість, коли йдеться про певний предмет, питання, подію або час, краще добирати слова відповідно до змісту речення. Так мовлення звучатиме природніше, а думка буде зрозумілою без зайвих канцеляризмів.

Чим замінити слово «даний» українською

Універсального відповідника для всіх випадків немає. Щоб правильно побудувати речення, потрібно враховувати його зміст.

Ось кілька поширених прикладів:

«У даний момент» — «зараз», «нині», «цієї миті» або «у цей момент». Наприклад: «У даний момент я зайнятий» краще сказати «Зараз я зайнятий».

«Дана ситуація» — «ця ситуація» або «така ситуація». Наприклад: «Дана ситуація потребує уваги» можна замінити на «Ця ситуація потребує уваги».

«Дане питання» — «це питання» або «таке питання». Наприклад: «Дане питання розглянуть пізніше» — «Це питання розглянуть пізніше».

«Даний документ» — «цей документ». Наприклад: «Даний документ необхідно підписати» — «Цей документ необхідно підписати».

«У даному випадку» — «у цьому випадку» або «тут». Наприклад: «У даному випадку варто зачекати» — «У цьому випадку варто зачекати».

Такі заміни допомагають уникнути невдалих мовних кальок і роблять висловлювання простішими.

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Щоб говорити українською впевненіше, не потрібно запам’ятовувати довгі переліки заборонених слів. Набагато ефективніше навчитися помічати конструкції, які звучать неприродно, та шукати відповідники залежно від ситуації.

Ось кілька корисних порад:

Перечитуйте написане. Якщо в тексті кілька разів повторюється слово «даний», перевірте, чи можна замінити його на «цей», «такий» або іншу точнішу конструкцію. Віддавайте перевагу простим словам. Замість «у даний момент часу» достатньо сказати «зараз», а замість «на даний час» — «нині» або «тепер». Звертайте увагу на контекст. Не кожне слово потрібно замінювати механічно. Наприклад, у реченні «дар, даний людині від природи» слово «даний» має відповідне значення. Читайте якісні українськомовні тексти. Книжки, статті та редакторські матеріали допомагають поступово засвоювати природні мовні конструкції. Користуйтеся словниками. Якщо виникають сумніви щодо слова або вислову, перевіряйте його значення та приклади вживання.

Важливо пам’ятати: мовна грамотність формується поступово. Навіть якщо певні кальки давно закріпилися у звичному мовленні, їх можна замінити точнішими й милозвучнішими українськими відповідниками.

FAQ

Як правильно сказати «даний» українською мовою?

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Залежно від контексту слово «даний» можна замінити на «цей», «той», «такий», «зараз», «нині» або інший відповідник. Наприклад, замість «у даний момент» краще сказати «зараз» чи «у цей момент», а замість «дане питання» — «це питання».

Чим замінити слово «даний» у реченні?

Спочатку потрібно визначити зміст вислову. Якщо йдеться про конкретний предмет, зазвичай підійде «цей»; якщо про обставини — «такий» або «цей»; якщо про час — «зараз», «тепер» чи «нині». Водночас у значенні «той, якого дали» слово «даний» може бути цілком правильним.

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