Вчені назвали дату "Судного дня": вона припадає на листопад 2026 року

Судний день

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Дата 13 листопада 2026 року останнім часом знову привернула увагу через старе дослідження американських науковців. 1960 року вони підрахували, що за збереження тодішніх темпів приросту населення саме цього дня математична модель мала досягти неможливого значення — нескінченної кількості людей.

Звідки взялася дата 13 листопада 2026 року

4 листопада 1960 року в журналі Science була надрукована робота фізика Гайнца фон Ферстера, Патрісії Мори та Лоуренса Аміота з промовистою назвою «Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року нашої ери».

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Дослідники взяли доступні на той час оцінки чисельності населення за тривалий період — приблизно від початку нашої ери до 1958 року — і спробували описати їх математично. Вони звернули увагу, що населення Землі не просто збільшувалося, а темпи його зростання прискорювалися. На основі цих даних науковці побудували модель і продовжили отриману криву в майбутнє.

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За розрахунками авторів, якщо населення й надалі зростатиме так само, як протягом попередніх двох тисячоліть, 13 листопада 2026 року його чисельність математично прямуватиме до нескінченності.

Звісно, йшлося не про те, що на планеті буквально може з’явитися нескінченна кількість людей. Це була так звана математична сингулярність — точка, після якої використана модель перестає мати фізичний сенс.

Чому науковці назвали це «Судним днем»

Фон Ферстер використав провокаційне слово doomsday, тобто «Судний день». У матеріалі журналу Time, опублікованому невдовзі після виходу дослідження, наводилося його пояснення — за такого сценарію людству загрожувала б не буквальна математична нескінченність, а ситуація, коли людей стає занадто багато для наявного простору та ресурсів.

Саме тому роботу нерідко подають як давнє «передбачення кінця світу». Насправді її автори показували, до якого абсурдного результату призводить безкінечне продовження тогочасної тенденції зростання населення.

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Чому прогноз не справдився

Найважливіше припущення моделі полягало в тому, що прискорене зростання населення триватиме й надалі. Але цього не сталося.

У другій половині XX століття світ увійшов у нову демографічну фазу, в багатьох країнах почала знижуватися народжуваність, а темпи приросту світового населення сповільнилися. Сучасні дослідження моделі фон Ферстера зазначають, що гіперболічна траєкторія зростання населення врешті припинилася.

Як пише UNILAD, приблизно до початку 1990-х фактична чисельність населення вже помітно відставала від тієї, яку передбачала модель 1960 року.

Що зараз відбувається з населенням Землі

Сучасні прогнози взагалі не передбачають нескінченного прискорення зростання населення.

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За World Population Prospects 2024 ООН, населення світу становило близько 8,2 млрд людей 2024 року. Очікується, що воно поступово збільшуватиметься приблизно до 10,3 млрд у середині 2080-х років, після чого може трохи скоротитися — приблизно до 10,2 млрд до кінця століття.

Однією з головних причин є падіння народжуваності. Глобальний коефіцієнт народжуваності зараз становить приблизно 2,25 дитини на одну жінку, тоді як 1990 року він становив 3,31. У понад половину країн і територій світу народжуваність уже нижча за рівень простого відтворення населення — 2,1 дитини на жінку.

Отже, саме припущення, на якому ґрунтувався прогноз 1960 року, сьогодні не виконується.

Чому обрали саме 13 листопада

У дати є ще одна цікава деталь. У сучасній науковій роботі, присвяченій моделі фон Ферстера, зазначається, що конкретне 13 листопада було жартом авторів, цього дня народився сам Гайнц фон Ферстер.

Тобто серйозною частиною дослідження була математична модель і отриманий приблизний час сингулярності, а вибір настільки точної дати мав іронічний підтекст.

Чи означає це, що 13 листопада 2026 року станеться «кінець світу»

Ні. 13 листопада 2026 року не є науково передбаченою датою кінця світу. Це точка, отримана в математичній моделі 1960 року за умови, що населення продовжуватиме зростати за колишньою закономірністю.

Реальний розвиток подій показав інше: темпи приросту населення сповільнилися, народжуваність знижується, а сучасні прогнози ООН очікують не нескінченного зростання, а пік чисельності населення в другій половині XXI століття.

Тому гучний «Судний день» 13 листопада варто сприймати передусім як цікавий приклад того, чому математичні прогнози залежать від вихідних припущень і не можуть механічно переносити минулі тенденції далеко в майбутнє.

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