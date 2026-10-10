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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
331
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Чи справді гарбуз підвищує цукор у крові: дієтологи розкрили правду

Гарбуз містить харчові волокна й може бути частиною збалансованого раціону людей, які контролюють рівень цукру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гарбуз

Гарбуз / © Associated Press

Людям, які стежать за рівнем глюкози, гарбуз іноді здається сумнівним вибором через солодкуватий смак і вуглеводи. Насправді реакція організму на гарбуз залежить не тільки від самого продукту, а й від розміру порції, способу приготування та того, з чим його поєднали в тарілці.

Про це пише Verywell Health.

У половині склянки якісного гарбузового пюре міститься близько 10 грамів вуглеводів і 3–4 грами рослинних харчових волокон.

«Завдяки цьому він має низьке глікемічне навантаження, тобто в разі споживання помірними порціями лише мінімально впливає на рівень цукру в крові. Вживання гарбуза як частини збалансованого раціону може сприяти підтриманню здорового рівня цукру в крові із часом», — пояснила дієтологиня Кейтлін Гіппл.

Максимальну користь забезпечує лише запечений овоч або пюре без цукру. Натомість гарбузова випічка, пироги та сиропи для кави шкодять метаболізму через швидкі вуглеводи.

Дієтологи радять поєднувати вуглеводні продукти з джерелами білка та ненасичених жирів. Наприклад, гарбуз можна подавати з натуральним несолодким йогуртом, насінням або як гарнір до м’яса чи бобових. Такі поєднання роблять страву поживнішою та можуть допомагати контролювати відчуття голоду, хоча не скасовують потреби враховувати загальну кількість вуглеводів.

Раніше фахівці назвали шість овочів, які варто додати до збалансованого меню. Більше про це читайте у новині.

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