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Сможете ли вы найти человека на этой оптической иллюзии

Сможете ли вы найти человека на этой оптической иллюзии

Оптическая иллюзия

На изображении медведя нужно найти изображение человека, оно там есть

Оптическая иллюзия под названием "Где мой хозяин?" в свое время наделала много шума в интернете. Сначала всем кажется, что на ней нарисована только голова медведя.

Но это не совсем так, на рисунке "спрятался" человек и его нужно найти.

Если самостоятельно найти человека на изображении головы зверя не удается, предлагаем подсказку.

Оказалось, на снимке
Оказалось, на снимке "спрятался" человек! Сможете ли Вы его найти?

На рисунке показано, где спряталось изображение человека. Интересно, что после подсказки голову начинаешь замечать сразу, так работают оптические иллюзии.

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