Сбитие дронов над Одесчиной – мощные кадры от пограничников

ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью.
Украинские пограничники утром 19 мая сбили три российских дрона-камикадзе над Одесской областью. Атака оккупантов по Украине длилась шесть часов.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "Шахедами". На рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три, приближающихся к побережью, дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.
Напомним, на юге Украины в ночь на 19 мая уничтожили 24 дрона – над Одесчиной, Херсонщиной и Николаевщиной. В результате падения обломков есть разрушение.
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