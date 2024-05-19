Сбитие дронов над Одесчиной – мощные кадры от пограничников

Украинские пограничники утром 19 мая сбили три российских дрона-камикадзе над Одесской областью. Атака оккупантов по Украине длилась шесть часов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "Шахедами". На рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три, приближающихся к побережью, дрона-камикадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, на юге Украины в ночь на 19 мая уничтожили 24 дрона – над Одесчиной, Херсонщиной и Николаевщиной. В результате падения обломков есть разрушение.

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