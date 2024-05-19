Збиття дронів над Одещиною – потужні кадри від прикордонників

Українські прикордонники вранці 19 травня збили три російські дрони-камікадзе над Одеською областю. Атака окупантів по Україні тривала шість годин.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Цієі ночі ворог понад шість годин поспіль тероризував нашу країну "Шахедами". На світанку мобільна вогнева група Одеського прикордонного загону знищила три дрони-камікадзе, які наближалися до узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на півдні України у ніч проти 19 травня знищили 24 дрони – над Одещиною, Херсонсщиною та Миколаївщиною. Внаслідок падіння уламків є руйнування.

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