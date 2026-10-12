Росія більше не досягає проривів: огляд фронту від ISW

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на окремих напрямках / © Associated Press

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Росіянам не вдалося ні обвалити український фронт, ні зруйнувати ключовий оборонний пояс Донеччини. А темпи їхнього просування помітно знизилися порівняно з 2025 роком.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Зокрема, у Сумській області українські війська просунулися на схід від обласного центру. Російський воєнкор визнав, що українські війська утримують позиції між Малою Рибицею та Великим Приколом, всупереч заявам Росії.

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У Харківській області окупанти продовжували наступальні операції на півночі регіону 10 та 11 жовтня, але не просунулися вперед.

Крім того, ворог здійснював наступальні операції поблизу Костянтинівки та на південний захід від Дружківки вздовж річки Казений Торець, але не зміг просунутись.

За оцінкою Інституту вивчення війни, у вересні російські війська захопили 175,54 квадратного кілометра, а українські Сили оборони за той самий час повернули 256,35 квадратного кілометра. Отже, чистий баланс місяця становив близько 81 квадратного кілометра на користь України.

Ситуація на фронті — останні новини

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, повідомив, що протягом жовтня-грудня Росія має наміри направити на фронт 300 тисяч осіб для того, щоб окупувати вільну від окупантів частину Донбасу.

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Тим часом Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу Калинового. Водночас російські війська просунулися біля Василівки та Шевченка.

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