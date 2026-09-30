Путін збирає нове гігантське військо: куди воно може посунути в Україні

За даними української розвідки, Путін розпочав мобілізацію в Росії / © ТСН

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Єдине, у чому майже не бреше очільник Кремля Володимир Путін щодо війни в Україні — це про наміри вчергове збільшити своє військо для продовження агресії.

У своєму вчорашньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже почала додаткову мобілізацію.

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Крім того, за словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта (Мадяра) Бровді, протягом жовтня-грудня Росія має наміри направити на фронт 300 тисяч осіб для того, щоб окупувати вільну від окупантів частину Донбасу. Про це Мадяр розповів в інтерв’ю The Telegraph, яке він опублікував на своєму youtube-каналі.

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Як зміниться війна в Україні після мобілізації в РФ

Через все це війна в Україні може зазнати змін навіть у форматі відкриття нової ділянки фронту — про нові загрози та виклики для нашої країни в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Є три варіанти, три сценарії того, як може використовуватись Росією особовий склад, набраний за рахунок цієї загальної мобілізації», — каже Коваленко.

Три сценарії найближчої війни

Експерт детально розповідає, якими можуть стати ці сценарії: «Перший: повна концентрація цього ресурсу для утримання тимчасово окупованих територій. Тобто те, що вони окупували — будуть намагатися утримувати. Особливо в тих зонах, де відбуваються наші контратаки. У першу чергу — південна оперативна зона. Також Лиманський напрямок — там, де відбувається операція «Вівальді». Це — підсилення Росією своїх основних пріоритетних наступальних напрямків. Це Донецька область, Слов’яно-Краматорська агломерація, Костянтинівсько-Дружківський напрямок, Добропільський. Тобто можуть розподіляти свій ресурс за таким сценарієм, щоб повзти на Донеччині».

Другий варіант, на думку Коваленка наступний: «Часткове підсилення зони бойових дій. Особливо — підсилення тих підрозділів, які мали найбільші втрати протягом 2026 року. Також підготовка відкриття другого фронту на території України — тобто для початку вторгнення з іншого напрямку заради розпорошення сил оборони України на новій ділянці. Цілком ймовірно, що такою ділянкою може стати Чернігівська область. Загроза є, але я не бачу у цьому оперативно-тактичного сенсу. Якщо росіяни підуть на такий крок, то «прострілять коліно» самі собі. Проривного глобального результату вони не матимуть. Також можуть підсилити своїм особовим складом Вовчанський або Сумський напрямки».

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І третій сценарій, за словами Коваленка, такий: «Війна проти однієї з країн НАТО. Ресурс для таких дій біля тих кордонів у них є. Загально там зконцентровано до двох загальновійськових армій. Переважно — Ленінградський військовий округ, Псковська область. Єдине, чого їм не вистачає для того, щоб майже завтра розпочати війну проти якоїсь маленької європейської країни — резервів. І як раз мобілізація може забезпечити резервами. Для того, щоб розпочати і потім компенсувати втрати з урахуванням ведення бойових дій».

До цього аналітик додає: «Якщо 300 тисяч російського особового складу буде відправлено до України, то через це вони зможуть декілька місяців стримувати наші контратаки і декілька місяців зможуть продовжувати повзучий наступ на Донеччині. Тобто той ритм, який ми зараз бачимо — він залишиться, але наші контратаки можуть зупинитися, фронт з боку росіян стабілізується, але довго не протримаються, оскільки виснаження та втрати будуть даватися взнаки. У квітні-травні вони, росіяни, знову опиняться у тому стані, коли не зможуть стримувати наші контратаки. За такого сценарію нам головне використовувати максимум інструментарію, щоб прискорювати та масштабувати виснаження. Просто вбивати якомога більше російського особового складу».

За словами Коваленка, те, що нещодавно Путін збільшив і штатну чисельність армії на 15,5 тисяч, може свідчити про те, що заплановано створення нового армійського корпусу.

«Цю чисельність можна розглядати як підрозділ для контролю прикордоння. Ті, хто задіяний у цьому контролі зараз, можуть, наприклад, відправлятися у бойові підрозділи. Або для контролю кордону з іншою європейською країною заради унеможливлення прориву у разі проведення якоїсь військової операції», — припускає військово-політичний оглядач.

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При цьому експерт зауважує, що станом на зараз Путіну достатньо діючих військ.

«Чого йому недостатньо — так це резервів», — впевнений Коваленко.

Як це вплине на мобілізацію в Україні

На це питання аналітик відповідає так: «Ми не зможемо відповісти кількістю на кількість».

На думку експерта, Україна може робити ставку на технологічні рішення.

«Наприклад, Третій армійський корпус на своїй ділянці тримав фронт у 160 км. Він сковував дві загальновійськові армії, придані підрозділи та частину першої танкової армії. При цьому вони, українські захисники, не тільки сковували та виснажували, але й перейшли до контратак. Розпочалась операція, яка зараз дозволяє звільняти території України. Тут питання не у кількості, а у тактиці. Ми бачимо, як там використовується роботизована компонента. Вона є невід’ємною частиною тактичних дій. Не просто дрони у повітрі, а наземні роботизовані комплекси розміновують, штурмують, здійснюють дистанційне мінування», — резюмує Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, які зміни чекають на військовозобов’язаних від 1 жовтня. Кого можуть мобілізувати від 1 жовтня, які дані потрібно оновити протягом семи днів та що відомо про останні зміни в правилах бронювання працівників.

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