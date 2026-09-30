Україну накриють заморозки та різке похолодання: синоптики дали детальний прогноз (мапа)

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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До 1 жовтня в Україні утримуватиметься суха та сонячна погода, однак вже ближче до вихідних синоптики прогнозують відчутне похолодання з першими осінніми заморозками.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що з 29 по 1 жовтня в Україні збережеться класична антициклональна погода.

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«Аномально високий атмосферний тиск забезпечить малохмарне небо та знизить до нуля ймовірність опадів. Прохолодні ночі та ранки з температурою 5-10º тепла, змінюватимуться теплими погожими днями — 15-20º», — прогнозує синоптик.

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Водночас він попереджає про похолодання, яке може охопити країну найближчими днями. За словами Віталія Постриганя, напередодні вихідних на Черкащину зайде прохолодне й сухе повітря з північного сходу. Вдень температура знизиться до +11…+16 градусів тепла, а вночі — до +3…+8 градусів тепла. За ясної погоди в нічний час на ґрунті можливі перші осінні заморозки інтенсивністю 0–3.

За даними Українського гідрометцентру, 30 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Приазов’ї та в Криму вдень місцями можливий короткочасний дощ.

У західних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вдень становитиме від +15 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні 30 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 30 вересня.

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