ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1377
Час на прочитання
1 хв

Україну накриють заморозки та різке похолодання: синоптики дали детальний прогноз (мапа)

Найближчі дні потішать українців малохмарним небом і відсутністю опадів завдяки аномально високому атмосферному тиску. Проте синоптики попереджають про різку зміну синоптичної ситуації наприкінці тижня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Осінь / фото ілюстративне

Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

До 1 жовтня в Україні утримуватиметься суха та сонячна погода, однак вже ближче до вихідних синоптики прогнозують відчутне похолодання з першими осінніми заморозками.

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що з 29 по 1 жовтня в Україні збережеться класична антициклональна погода.

«Аномально високий атмосферний тиск забезпечить малохмарне небо та знизить до нуля ймовірність опадів. Прохолодні ночі та ранки з температурою 5-10º тепла, змінюватимуться теплими погожими днями — 15-20º», — прогнозує синоптик.

Водночас він попереджає про похолодання, яке може охопити країну найближчими днями. За словами Віталія Постриганя, напередодні вихідних на Черкащину зайде прохолодне й сухе повітря з північного сходу. Вдень температура знизиться до +11…+16 градусів тепла, а вночі — до +3…+8 градусів тепла. За ясної погоди в нічний час на ґрунті можливі перші осінні заморозки інтенсивністю 0–3.

За даними Українського гідрометцентру, 30 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише на Приазов’ї та в Криму вдень місцями можливий короткочасний дощ.

У західних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме переважно північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вдень становитиме від +15 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні 30 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 30 вересня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie