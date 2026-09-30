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Розмір пенсійних виплат в Україні безпосередньо пов’язаний із базовими економічними стандартами, насамперед із прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян.

У жовтні 2026 року мінімальні та граничні виплати для пенсіонерів не змінюватимуться. Це зумовлено тим, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, залишається зафіксованим на рівні 2 595 гривень. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

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Мінімальна пенсія в країні відповідає цьому показнику й становить 2 595 гривень. Водночас максимальна виплата чітко обмежена законом і не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, тобто 25 950 гривень.

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Підсумковий розмір пенсії для кожного українця обчислюють за спеціальною формулою. На остаточну суму впливають тривалість страхового стажу, величина офіційного зарплатного доходу, з якого сплачувалися внески, та індивідуальні коефіцієнти.

Пенсії 2026 в Україні — останні новини

Станом на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні зросла за перше півріччя на 728 грн і становила 7 272 грн, проте близько двох третин пенсіонерів отримували менше 7 000 грн, а різниця між регіонами перевищувала 4 000 грн.

Варто зауважити, що Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» передбачає підвищення пенсій, стипендій та окремих державних виплат на 20% для тих, хто проживає, працює або навчається в гірських населених пунктах, перелік яких затверджено постановою Кабміну №647 від 11 серпня 1995 року в редакції від 27 лютого 2024 року. Для призначення доплати пенсіонеру потрібно підтвердити статус населеного пункту та факт проживання, роботи або навчання в ньому, а не лише мати реєстрацію.

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