Доплата пенсіонерам: кому збільшать виплати на понад 1100 грн

Пенсію збільшать / © ТСН

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Людям, яким виповнилося 80 років, які отримують пенсію за віком, проживають самі та через стан здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги, можуть підвищити виплати.

Про це йдеться у повідомленні видання «На пенсії» із посиланням на проєкт Дербюджету-2027.

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Зміна розміру виплати пов’язана із запланованим переглядом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідні показники містяться у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік.

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Якою може стати доплата 2027 року

Розмір цієї виплати визначається як 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено підвищення цього показника з нинішніх 2 595 до 2 878 грн.

Якщо запропоновані показники будуть затверджені, доплата на догляд становитиме: 2 878 × 40% = 1 151,2 грн.

Тобто розрахункова сума становитиме близько 1 151 грн на місяць.

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Хто може отримувати доплату

Виплата передбачена не для всіх людей, яким виповнилося 80 років. Для її призначення необхідно одночасно відповідати кільком умовам.

Зокрема, пенсіонер має:

досягти 80-річного віку;

отримувати пенсію за віком;

проживати самостійно, без інших осіб;

не мати працездатних родичів, які відповідно до закону повинні його утримувати;

мати медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Тобто самого факту досягнення 80 років для отримання цієї доплати недостатньо.

Чому гроші не нараховують автоматично

Ця виплата відрізняється від вікових надбавок, які можуть призначатися після досягнення людиною певного віку. Для отримання доплати на догляд потрібно підтвердити, що пенсіонер справді потребує сторонньої допомоги.

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Основним документом є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує необхідність постійного догляду.

Після отримання такого документа пенсіонеру або його представнику потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Як оформити доплату

Спочатку потрібно звернутися до лікаря та пройти відповідне обстеження. Після цього ЛКК має надати документ про необхідність постійного стороннього догляду.

Далі документи подають до ПФУ. Зокрема, можуть знадобитися:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

висновок ЛКК;

декларація про доходи;

документи, які підтверджують самотнє проживання або відсутність працездатних родичів, якщо вони необхідні.

Зазначимо, що збільшення пенсії очікує українців у разі затвердження передбачених проєктом бюджету показників. Так, розмір доплати для відповідної категорії пенсіонерів зросте разом із прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб.

Водночас 1 151 грн — це розрахункова сума за показником 2 878 грн, закладеним у проєкті бюджету-2027, а не вже встановлена виплата.

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