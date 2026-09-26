Удар по Сумах 26 вересня / © ДСНС

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Сьогодні, 26 вересня, внаслідок ворожих ударів КАБ по Сумах постраждали 23 людини, серед них — четверо дітей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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За його словами, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами (КАБами) у кількох локаціях Сумської громади.

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Внаслідок удару по житловому сектору загинули двоє людей. Одна людина загинула на вулиці, інший чоловік — на четвертому поверсі у своїй квартирі. Про це «Суспільному» розповів Віталій Кулик — заступник командира загону швидкого реагування в Сумській області ТЧХ.

Як зазначають у виданні, пані Наталія з Сум пішла до свого сина, адже не могла додзвонитись до нього. Чоловік загинув у квартирі через російську атаку КАБом.

«Мою дитиночку вбили прокляті, мою кровиночку. Я йшла до нього, забігла, а він лежить», — плаче згорьована жінка.

У лікарні троє дітей — дівчата 14-ти, 8-ми років та 11-місячна дівчинка. Також госпіталізовані двоє дорослих.

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Крім того, через ворожі удари пошкоджені десятки багатоквартирних та приватний будинок, заклад культури, два дошкільні заклади освіти, адміністративні будівлі та понад 20 автівок.

Нагадаємо, що сьогодні посеред дня РФ ударила по центру Сум. Є загиблі та травмовані.

А вчора у Сумах після ударів КАБів і дронів постраждало четверо дітей, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані в лікарні.

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