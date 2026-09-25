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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
468
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ЗСУ тримають останні плацдарми на Курщині і не пускають ворога до Сум — ISW

Висока концентрація українських дронів та лісиста місцевість ефективно блокують просування угруповання військ РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Боєць ЗСУ

Боєць ЗСУ / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Українські війська продовжують утримувати обмежені позиції в Курській області Росії, попри спроби ворога вибити їх. Контроль ЗСУ над панівними висотами та масове застосування дронів ускладнюють просування російських сил на північний схід від Сум.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони України, за повідомленнями, зберігають лише вкрай обмежену присутність у Курській області.

24 вересня джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ «Північ», повідомило про відновлення боїв поблизу Отруби — населеного пункту в Курській області, розташованого на північний схід від Сум і безпосередньо за міжнародним кордоном. За даними джерела, ця ділянка залишається однією з останніх у регіоні, де присутні українські сили.

Просуванню російських окупантів на північний схід від Сум, як повідомляється, перешкоджають контроль українських сил над панівними висотами та значна кількість безпілотників у районі.

Зокрема, російський військовий блогер 23 вересня заявив, що війська загарбників стикаються з труднощами під час просування поблизу Іволжанського, що на північ від Сум. За його словами, українські військові контролюють височини, а також використовують лісисту місцевість для маскування особового складу.

Крім того, військовий блогер зазначив, що значна присутність українських дронів істотно ускладнює просування російських військ у північно-східному напрямку від Сум.

Війна в Україні — ситуація на фронті

Нагадаємо, ЗСУ продовжують успішний наступ на півночі Донеччини в межах операції «Вівальді». Ворог на цьому відтинку розбитий і дезорганізований, а його втрати перевищують очікування. Окрім раніше підтверджених Середнього, Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової, Олександрівки та Рай-Олександрівки, звільнено ще кілька сіл, назви яких поки не розголошують з міркувань безпеки. Попереду — ще щонайменше три етапи наступальної операції.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що за перші вісім місяців року російська армія втратила у війні 248 964 військових убитими й тяжкопораненими. За його словами, за кожен захоплений цього року кілометр території президент РФ Володимир Путін «платить» життями 248 солдатів, а загальна кількість втрат країни-агресорки перевищує населення 21 країни світу.

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