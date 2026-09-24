Блискавичний успіх: ЗСУ прорвалися вперед у трьох областях, плани ворога зриваються

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Доповнено додатковими матеріалами

Протягом останніх днів українські війська демонструють успіхи на передовій. Сили оборони прорвалися вперед у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, зриваючи наступальні операції ворога.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW), а також поінформував про ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ.

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Де ЗСУ просунулися на фронті — ситуація на різних напрямках

Сумська область

З даними ISW, 22 і 23 вересня російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області. Водночас українські захисники не дозволили противнику досягти подальшого просування.

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Американські аналітики зазначають, що російська армія зазнає значних втрат через застосування тактики інфільтрації на півночі регіону.

Також повідомляється про серію авіаційних ударів російських військ по Сумах.

Харківська область

За інформацією Інституту, останніми днями російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, проте підтверджених успіхів на цьому напрямку вони не мають.

Лінія фронту тут залишається складною для визначення, оскільки позиції українських та російських військ значною мірою перемішані. Це ускладнює встановлення контролю над окремими ділянками території.

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Водночас Сили оборони нещодавно мали просування на Куп’янському напрямку. Геолокаційні дані свідчать, що українські захисники відтіснили російських окупантів на захід від Калинового, розташованого на північ від Куп’янська.

Крім того, українських військових фіксували поблизу Калинового та на північ від Кіндрашівки. Це створює можливості для покращення позицій Сил оборони на флангах Куп’янська.

Донецька область

Українські військові нещодавно досягли успіхів у районі Часового Яру. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися у східній та центральній частинах Молочарки, яка розташована на південний захід від Часового Яру та на північ від Костянтинівки.

Також зафіксовано просування українських захисників на схід від Стінки, що розташована на північний схід від Костянтинівки.

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На інших ділянках Донецької області Сили оборони нещодавно просунулися на південь і південний схід від Новопавлівки. Водночас російські загарбники або просунулися, або продовжили утримувати свої позиції на південний схід від населеного пункту.

Запорізька область

Сили оборони здійснили просування на південний схід від Олександрівки. Крім того, українські військові просунулися або зберегли свої позиції у південній частині Оріхова.

Водночас російські війська намагалися проникнути на північний схід від міста.

Також українські бійці продовжують успішно перешкоджати логістичним операціям росіян на окупованій території Запорізької області.

Ситуація на фронті зараз — новини від Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулося 277 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив вісім штурмових дій.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 ворожих атак. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Тернової, Стариці, Вовчанська, Караїчного, Малої Вовчої, Озерного та Обухівки.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався покращити своє тактичне положення, проводячи штурми в напрямку Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили спроби російських військ вклинитися в оборону. Загалом окупанти 15 разів атакували в напрямку Новоселівки, Дробишевого, Лимана, Масляківки, Діброви та Шийківки.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили шість штурмових дій у районах Ямполя, Стародубівки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник атакував у напрямку Юрківки.

Найбільше атак на цьому відтинку фронту зафіксували на Костянтинівському напрямку — 30. Російські військові штурмували позиції ЗСУ в районі Костянтинівки, а також намагалися просунутися в напрямку Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів.

Ще 23 атаки противник здійснив на Покровському напрямку. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Світлого, Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку російська армія 10 разів атакувала позиції українських захисників. Противник намагався просунутися в напрямку Різдвянки та Копанів.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити свої позиції, атакуючи в напрямку Зарічного, Новоандріївки, Павлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку російські війська атакували в напрямку Марганця та Дніпровського.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, напередодні проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України відновили контроль над територією площею близько 2 кв. км біля села Западне на Куп’янщині. Штурмовики зачистили лісовий масив західніше Дворічної, витіснивши російські війська з опорних пунктів.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за вісім місяців поточного року російська армія втратила на фронті 248 964 солдати вбитими та тяжкопораненими. Глава держави порівняв ці масштаби з тим, що 21 країна світу має менше загальне населення, ніж кількість втрат Росії за цей період.

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