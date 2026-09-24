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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росія атакувала авіабомбами одну із областей: багато загиблих і поранених, під завалами шукають двох дітей

Росіяни скинули авіабомби ФАБ-250 на Олександрівку на Донеччині: зруйновано багатоповерхівку та офіс місії «Проліска». Є загиблі, поранені та люди під завалами.

Автор публікації
Фото автора: Оксана Солодовник Оксана Солодовник
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Наслідки атаки по Донеччині

Наслідки атаки по Донеччині / © ТСН

П'ятеро дорослих і двоє дітей можуть перебувати під завалами зруйнованих російськими терористами житлових будинків в Олександрівці на Донеччині. Пошуково-рятувальна операція триває.

Напередодні росіяни скинули на селище чотири авіабомби. Ворожа атака забрала життя п'ятьох людей, ще шістьох поранено, серед них — п'ятирічна дитина. Під прицільний удар потрапив і офіс гуманітарної місії «Проліска». Волонтери показали масштаби руйнувань та розповіли про складне визволення колег з-під руїн.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Пряме влучання ФАБ-250 та обвал під'їзду

Пожежі, стовпи ядучого диму та вщент зруйновані багатоповерхівки — чергові авіаудари армії агресора припали саме по будинках, де мешкали цивільні люди та працювали волонтери.

«Відбулося три влучання авіабомбами ФАБ-250 по житловому будинку, в якому знаходився офіс гуманітарної місії "Проліска". Троє наших колег наразі перебувають під завалами», — повідомляли волонтери у перші хвилини після катастрофи.

Унаслідок влучання у п’ятий поверх у будівлі повністю обвалився цілий під’їзд. Одразу після удару стало відомо про чотирьох загиблих місцевих жителів, згодом повідомили про ще одну жертву. До медичних закладів доправили шістьох поранених, серед яких 5-річний хлопчик.

Загалом у селищі пошкоджено понад десяток багатоповерхових будинків та більше ніж 40 приватних осель. Руйнувань зазнали дитячий садок, крамниця, адміністративна будівля, потрощено цивільні автівки.

Порятунок волонтерів і пошук дітей під завалами

Рятувальні служби ліквідовують пожежі та одночасно намагаються знайти вцілілих під завалами. В офісі гуманітарної місії серед руїн колеги шукали трьох своїх працівниць, яких заблокувало всередині будівлі.

«Щоб ви розуміли, над нами просто склався будинок. Це невеличка частина, де в будь-який момент може статися обвал», — показують очевидці.

На щастя, усіх трьох волонтерок вдалося дістати живими.

За попередньою інформацією, під завалами досі можуть перебувати семеро людей, серед яких двоє зовсім маленьких дітей — віком 1 та 2 роки. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії тривають безперервно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖЕРТВИ Й ПОСТРАЖДАЛІ від атаки в КИЄВІ! Трагедія в ОЛЕКСАНДРІВЦІ | ТСН 12:00 НОВИНИ 24 ВЕРЕСНЯ

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