Помер Сергій Сосєдов: як екссуддя «Х-Фактора» захоплювався Україною, а потім поливав її брудом

Путініст Сергій Сосєдов / © Facebook

Реклама

Російський музичний критик і палкий путініст Сергій Сосєдов помер у віці 58 років. Колишній суддя українського «Х-Фактора», який після початку російської агресії підтримав Кремль і роками виступав з антиукраїнськими заявами, помер під час гастрольної поїздки.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про смерть Сергія Сосєдова, скандальне «перевзування» та антиукраїнські заяви, якими путініст відзначився після початку російської агресії.

Реклама

Життя Сосєдова обірвалося 23 вересня у місті Нерюнгрі в Якутії. За даними російських пропагандистських медіа, Сосєдов упав зі сходів у готелі та дістав серйозну травму голови. Його доправили до лікарні, однак він помер під час операції. Повідомлялося, що після травми у нього розвинувся набряк мозку.

Реклама

Про обставини смерті розповіла й мати путініста Антоніна. За її словами, про трагедію їй телефоном повідомили з Якутії.

«Я ніяка, як я можу почуватися. Він 21-го в ніч полетів туди, до Якутії. А сьогодні зателефонував звідти Віктор Миколайович, продюсер якийсь. У готелі сходами спускався, упав, пошкодив голову. Викликали „швидку“, на операції помер. Жах якийсь», — сказала вона.

Водночас російські медіа називали ще одну можливу причину падіння Сосєдова. За непідтвердженою версією, він міг втратити рівновагу через тромб. Його появу пов’язували з тривалим перельотом і проблемами із серцем. Також стверджувалося, що приблизно за тиждень до смерті критик скаржився на погане самопочуття.

Здобув популярність в Україні, а потім підтримав Росію

Українським глядачам Сергій Сосєдов насамперед запам’ятався як член журі популярного талант-шоу «Х-Фактор». Саме робота на українському телебаченні принесла російському музичному критику широку впізнаваність в Україні. Також він брав участь у шоу «Танці з зірками».

Реклама

До російської агресії проти України Сосєдов хвалив українську природу та людей, позитивно відгукувався про Київ і навіть розповідав про намір вивчити українську мову.

Однак після 2014 року риторика росіянина різко змінилася. Сосєдов підтримав російську окупацію Криму та почав публічно озвучувати тези кремлівської пропаганди.

Зокрема, путініст стверджував, що Україна нібито перебуває під контролем Сполучених Штатів, а саму країну називав “ плацдармом США проти Росії».

«Зараз примирення Росії і України не відбудеться, тому що Україна керована США, вона стала плацдармом США проти Росії. Ми не зможемо вже помиритися, тому що там диктує Америка, вона просто не дозволить, нам не дозволять вже дружити з Україною, треба думати головою політикам!» — говорив він.

Реклама

На цьому антиукраїнські висловлювання колишнього судді «Х-Фактора» не закінчилися. Країну, в якій він раніше працював і здобув чималу популярність, прокремлівський критик почав звинувачувати у пропаганді.

«В Україні жити неможливо. Там йде така пропаганда, пекельна абсолютно…» — заявляв путініст.

Сосєдов також поширював кремлівські тези про нібито «неонацистську пропаганду» в Україні. У червні 2017 року його внесли до бази «Миротворець».

Підтримав Росію і після повномасштабного вторгнення

Після початку повномасштабного вторгнення РФ позиція Сосєдова не змінилася. Прихильник Кремля підтримував війну Росії проти України та надалі поширював російські пропагандистські наративи.

Водночас він взявся критикувати російських знаменитостей, які виступили проти війни та залишили країну-агресорку. Зокрема, Сосєдов висловлювався про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.

«Поїхала вона, думаю, для того, щоб їй не докучали питаннями про Україну. І взагалі, їй вже набридли всі питання. Я дивуюся, що до неї у когось взагалі залишилися якісь питання. Мабуть, у тих, хто її зовсім не знає і мало знайомий з її життям і творчістю. Хто добре знає біографію Пугачової, вже давно не ставить їй ніяких питань», — говорив Сосєдов.

Щодо Галкіна, який публічно засудив російську агресію, путініст висловлювався значно різкіше.

«Якщо Галкін базікає всяку нісенітницю і паплюжить наші збройні сили, його потрібно поставити на місце», — заявляв він.

Потрапив під санкції України

15 січня 2023 року Україна запровадила персональні санкції проти Сергія Сосєдова. Загалом тоді до санкційного списку потрапили 198 російських діячів.

Після цього прокремлівський критик назвав Україну «хворою країною». Водночас власну появу в санкційному списку він пояснював не підтримкою агресії РФ, а нібито своїм великим успіхом в Україні.

«Україна зараз — хвора країна. Я в Україні теж заборонений, тому що у мене там був великий успіх. А (росіянин, — Ред.), на думку СБУ, не повинен мати величезного успіху. Тому мене прибрали з шоу. Зважаючи на ситуацію, що склалася наші артисти не повинні їхати в Україну, я б їм радив самим для себе поставити заборону на це», — заявляв Сосєдов.

Нагадаємо, раніше блогер-зрадник з України, який має російський паспорт і живе за кордоном, опинився в центрі скандалу через виконання української пісні «Одна калина».

Новини партнерів

Новини партнерів