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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Не боїться сміливих відтінків: три яскраві образи королеви Матильди з поїздки до Нью-Йорка

Королева Бельгії продемонструвала під час поїздки на 81-шу сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку кілька яскравих образів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда відвідала американське місто як представниця ООН з цілей сталого розвитку (ЦУР). Частину своєї програми королева присвятила таким питанням, як гуманітарна допомога, зміна клімату, світ та цифрова революція, а також взяла участь у дебатах щодо жінок, миру та безпеки.

"Голод - це не тільки гуманітарна проблема, а й серйозне випробування для всього людства", - заявила вона у своєму зверненні.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

На зустріч Її Величність приїхала у сукні з драпуванням яскравого відтінку від Natan з рукавами три чверті та довжини міді, доповнивши її нюдовими туфлями-човниками на підборах Giorgio Armani та клатчем до тону. Також Матильда одягла кілька браслетів, сережки та зробила класичну зачіску, а також макіяж.

У Нью-Йорку Матильда з'являлася на заходах у зеленому костюмі від Safiyaa, що складався з топу та штанів-кльош та туфлях-човниках Giorgio Armani з плісованої шкіри.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

А ще носила чорну сукню довжини міді асиметричного крою з вирізами від Giorgio Armani, туфлі Mango, а в руках тримала клатч від Natan Couture, представивши у цьому стриманому образі під час особливого пам'ятного заходу.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Також публіка побачила Матильду у білій сорочці та біло-червоній спідниці міді з аплікацією у вигляді бантів, шкіряних туфлях-човниках на шпильках, а в руках із улюбленою сумкою Lady Dior відтінку бордо.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Коментарі
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