Російські "Фіксики" у шкільному зошиті: маму школяра обурили завдання (фото)

«Фіксики» / © YouTube-канал «Фіксики»

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Мама школяра Тетана Чайковська обурилася завданням у робочому зошиті з української мови, де учням пропонували переглянути російський мультфільм «Фіксики». Після перегляду школярі мали б розповісти, що дізналися про хокей.

Про це жінка написала у соцмережі Threads.

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Чайковську обурило завдання у робочому зошиті з розвитку зв’язного мовлення та читання української мови. Жінка звернула увагу, що таким чином школярів фактично спрямовують до російського контенту.

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«Хтось знає, чому в робочому зошиті з розвитку звʼязного мовлення та читання української мови згадується та переглядається мультик московитів? Про користь Фіксиків не заливайте, будь ласка! Як це так на державному рівні ми збільшуємо перегляди російського контенту?» — написала мати школяра.

Завдання в робочому зошиті з розвитку звʼязного мовлення та читання української мови / © Threads-сторінка Тетяни Чайковської

Пізніше стало відомо, що цей робочий зошит видали ще 2018 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас Чайковська зазначила, що це не скасовує її обурення, адже вже тоді на сході України тривала антитерористична операція.

Мама школяра також уточнила, що вчителька не вмикала дітям мультфільм під час уроку.

«Два важливі моменти, від яких трохи легше: вчитель нічого не вмикала. Зошит дійсно 2018 року. Сумно те, що усвідомила, наскільки швидко це зтригерило. Навіть у 2018 вже було АТО, але тоді ми не думали, що не ок в шкільній програмі згадувати російський мультик», — додала жінка.

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Реакція соцмереж на зошит з «Фіксиками»

У коментарях користувачі Мережі розповіли про власний досвід використання російського контенту в українських школах. Дехто зазначив, що дітям під час уроків вмикали російські мультфільми.

Водночас інші користувачі наголосили, що зошит був надрукований ще до початку повномасштабної війни, тому його зміст не варто сприймати як актуальну шкільну практику.

«Вчора дитина читає текст з літ.чит.: „Осінь — дочка Діда Мороза“.

«Ой, у нас вмикали. Мої такого не дивляться і знають, що воно російське, тому просто виходили з уроку (онлайн). Мабуть, три чи чотири рази я писала адміністрації. Останній раз, наче, допомогло. Це були Фіксики, Смішарики та радянський Вінні Пух. Наче і школа норм, я такого не очікувала».

«Якщо зошит виданий до повномасштабки, то нічого дивного».

«Старий зошит».

Нагадаємо, раніше в українському посібнику «Позакласне читання» для 3 класу, виданому 2025 року та схваленому МОН, знайшли посилання на радянський серіал «Сімнадцять миттєвостей весни». Автор оповідання Дмитро Стефанович пояснив, що написав твір ще у 1980-х, не знав про його передрукування і погодився, що текст потребує редагування.

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