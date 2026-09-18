Цікаві факти про українську мову / © Freepik

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Українська мова є державною мовою України, але мільйони українців та їхніх нащадків живуть за межами країни. У різних державах українська має різний правовий статус: десь її визнають мовою національної меншини, десь нею можна навчатися в школах, а в окремих громадах закон дозволяє використовувати мови меншин у роботі місцевої влади. Водночас важливо знати: у жодній іншій незалежній державі українська сьогодні не є державною мовою всієї країни. Її особливий статус за кордоном пов’язаний передусім із правами української національної меншини.

Хорватія: українська має статус мови національної меншини

У Хорватії українська офіційно входить до переліку територіальних мов або мов національних меншин, якими може здійснюватися навчання. Держава гарантує представникам національних меншин можливість здобувати дошкільну, початкову та середню освіту рідною мовою.

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Цікаво, що українська мова в Хорватії має саме такий статус, хоча вона не є рівноправною офіційною мовою жодної місцевої громади. Рада Європи у своєму останньому звіті про виконання Європейської хартії регіональних або міноритарних мов прямо зазначила, що українська не перебуває в рівноправному офіційному використанні в жодній хорватській місцевій адміністративній одиниці.

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А як щодо інших країн

Українська має права мови національної меншини також у низці європейських країн. Це означає можливість використовувати її в культурному житті, освіті, засобах масової інформації та інших сферах відповідно до законодавства конкретної держави.

Особливий приклад — Румунія, де українська належить до мов національних меншин, права яких захищаються законодавством. Українська громада має можливість підтримувати освіту та культурні установи рідною мовою.

У Словаччині українська також має статус мови національної меншини. Тут діють українські культурні та освітні установи, а держава забезпечує можливості для збереження мовної самобутності української громади.

Варто згадати й Польщу, де українська мова традиційно використовується українською національною меншиною, а після початку повномасштабної війни кількість людей, які користуються українською в країні, значно зросла. Однак це не робить українську державною або загальноофіційною мовою Польщі.

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Чому українську можна почути в багатьох країнах

Українська мова поширилася далеко за межі України завдяки кільком хвилям міграції. Українські громади формувалися в країнах Європи, Північної та Південної Америки ще задовго до сучасної масової міграції.

Саме тому в багатьох державах існують українські школи, культурні центри, церкви, бібліотеки, медіа та громадські організації, які підтримують використання української мови.

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