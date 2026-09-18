Маленькі лампи стають великим трендом: як їх правильно розставити у будинку / © Associated Press

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Інтер’єри останніх років помітно змінюються, стриманий мінімалізм і безпечні бежеві палітри поступаються кольорам, принтам, фактурному декору та максимально персоналізованому простору, про це розповіло видання Real Simple. Головна мета — зробити дім затишнішим і один із найпростіших способів додати йому атмосфери — поставити невелику лампу там, де ви найменше очікуєте її побачити.

Маленька лампа доповнює дизайн

Маленький світильник може здаватися незначною деталлю, але саме такі акценти часто змінюють настрій кімнати. Варто використовувати їх, щоб додати м’якого освітлення у куточках, де зазвичай є лише верхнє світло.

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Особливо ефектний вигляд мають лампи «з характером», наприклад, керамічними основами ручної роботи, незвичайними формами, декоративним розписом, плісированими абажурами чи іншими цікавими деталями. Навіть у вимкненому стані вони залишаються частиною інтер’єру.

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Де поставити маленьку лампу

Почніть із пошуку темного куточка чи місця, якому бракує м’якого вечірнього світла, наприклад, невеликий світильник матиме чудовий вигляд на кухонній стільниці чи консолі у ванній, особливо якщо там немає бра чи підсвічування.

Ще кілька вдалих варіантів: гардеробна, камінна полиця, темний коридор або передпокій, пральня та тумба під телевізор. Такий хитрик допомагає створити плавний перехід між кімнатами та наповнити дім теплим, спокійним світлом.

Як обрати лампу

Є кілька нюансів, про які варто пам’ятати. Якщо світильник стоятиме на кухні чи у ванній, краще обирати матеріали, стійкі до вологи та тепла. Кераміка та скло — практичні варіанти, які легко очищати. Не бійтеся незвичайного дизайну. Антикварні магазини чи блошині ринки можуть стати джерелом справді унікальних моделей. А для тієї самої затишної атмосфери важлива температура світла. Оптимальним вибором дизайнери вважають тепле світло.

І нарешті — подбайте про дроти. Кабель не повинен заважати готувати, користуватися раковиною чи пересуватися кімнатою. Якщо заховати його неможливо, варто звернути увагу на бездротові моделі.

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Маленька лампа — це вже давно не просто функціональний предмет. Вона може стати тією самою деталлю, яка робить інтер’єр живим, особистим і затишним. Тож наступного разу, коли побачите вільний куточок на кухні чи у ванній, подумайте, що можливо, саме там бракує не декору, а маленького теплого світильника.

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