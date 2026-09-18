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Королева Летиція відкрила новий навчальний рік у школі свого дитинства в Ов’єдо
Королева Іспанії відвідала школу La Gesta, де сама колись була ученицею. Ця зустріч відбулася з нагоди початку нового навчального року.
Королева Іспанії Летиція вшанувала початок навчального року особливо тепло й доволі особисто, адже завітала до своєї колишньої школи — державної початкової школи La Gesta в Ов’єдо. Там королева відвідала кілька класів і зустрілася з новим поколінням учнів.
Для цього виходу Летиція одягнула білу сорочку, яка хоча й мала класичний фасон, але була все ж доволі цікавою та романтичною через рюші на манжетах. Сорочка королеви була від бренду Sézane, а поєднала вона її з темно-синіми широкими штанами від цього ж бренду, які прикрашали золотисті ґудзики на талії і стегнах.
Образ королева доповнила своїм звичним укладанням волосся та стриманими сережками-кільцями. Також вона взула чорно-білі туфлі на зручних квадратних підборах у стилі «Мері Джейн».
До того як стати членкинею королівської родини, Летиція виросла в Ов’єдо, столиці князівства Астурія. Вона та дві її молодші сестри навчалися в La Gesta.