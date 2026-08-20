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Королева Летиція носить мінішорти у відпустці і їй дуже пасує такий образ
Іспанська королева Летиція у чудовій формі і може сміливо носити короткі шорти під час своєї літньої відпустки.
Коли кілька років тому королеву Летицію заскочили в такому образі в Пальма-де-Майорці, де її сім'я зазвичай проводить літню відпустку в серпні, шанувальники Летиції захопилися її фігурою і образом Летиції в коротких смугастих шортах і білій сорочці з накладними кишенями на грудях. Тоді літній лук Її Величність поєднувала з тканинними сліпонами, сумкою-шопером на плечі та сонцезахисними окулярами.
Королева Летиція була заскочена на прогулянці центром міста Пальма-де-Майорка зі своєю молодшою дочкою інфантою Софією.
Зараз сім'я також перебуває у відпустці у цьому улюбленому іспанському місті, де вони мають власну літню резиденцію.