Королева Летиція носить мінішорти у відпустці і їй дуже пасує такий образ

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

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Коли кілька років тому королеву Летицію заскочили в такому образі в Пальма-де-Майорці, де її сім'я зазвичай проводить літню відпустку в серпні, шанувальники Летиції захопилися її фігурою і образом Летиції в коротких смугастих шортах і білій сорочці з накладними кишенями на грудях. Тоді літній лук Її Величність поєднувала з тканинними сліпонами, сумкою-шопером на плечі та сонцезахисними окулярами.

Королева Летиція була заскочена на прогулянці центром міста Пальма-де-Майорка зі своєю молодшою дочкою інфантою Софією.

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Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Зараз сім'я також перебуває у відпустці у цьому улюбленому іспанському місті, де вони мають власну літню резиденцію.

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Королева Летиція у відпустці на Майорці 2026 року / © Getty Images

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