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Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
392
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1 хв

Королева Летиція носить мінішорти у відпустці і їй дуже пасує такий образ

Іспанська королева Летиція у чудовій формі і може сміливо носити короткі шорти під час своєї літньої відпустки.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Інфанта Софія та королева Летиція

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Коли кілька років тому королеву Летицію заскочили в такому образі в Пальма-де-Майорці, де її сім'я зазвичай проводить літню відпустку в серпні, шанувальники Летиції захопилися її фігурою і образом Летиції в коротких смугастих шортах і білій сорочці з накладними кишенями на грудях. Тоді літній лук Її Величність поєднувала з тканинними сліпонами, сумкою-шопером на плечі та сонцезахисними окулярами.

Королева Летиція була заскочена на прогулянці центром міста Пальма-де-Майорка зі своєю молодшою дочкою інфантою Софією.

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Зараз сім'я також перебуває у відпустці у цьому улюбленому іспанському місті, де вони мають власну літню резиденцію.

Королева Летиція у відпустці на Майорці 2026 року / © Getty Images

Королева Летиція у відпустці на Майорці 2026 року / © Getty Images

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