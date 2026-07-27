Королева Летиція відвідала штаб-квартиру відомого іспанського бренду у цікавій сукні з принтом

Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

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Для візиту королева Летиція обрала бавовняну сукню з принтом і драпіруванням від Adolfo Domínguez, підтримавши таким чином цей іспанських бренд одягу. Перше, що впадає в око — принт із нерівними плямами лимонно-жовтого, зеленого, рожевого та сірого кольорів.

Також цікавим був крій, адже він складніший, ніж здається. Сукня мала V-подібний виріз зі складками, що починаються від центру грудей і піднімаються до плеча, а короткі рукави також зібрані біля пройм. На стегнах ще один ряд складок збирає тканину та переходить у плісовану спідницю А-силуету міді-довжини, яка чудово рухається з кожним кроком Летиції. Сукня застібається ззаду на невидиму блискавку.

Королева Летиція / © Getty Images

Вбрання королева доповнила шкіряною сумкою гірчично-жовтого кольору і форми півмісяця. Аксесуар також має тонкий ремінець для носіння через плече, хоча вона носила її в руці протягом усього візиту. Щодо взуття, королева обрала шкіряні босоніжки коричневого кольору з двома широкими ремінцями.

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Її попередня поява відбулася в неділю, 19 липня, на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Для фіналу Чемпіонату світу вона обрала червону сукню від того ж дизайнера.

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