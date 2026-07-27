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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 липня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 липня?

Місяць розповідає

Цей день — чудовий час для того, щоб докорінно змінити своє життя: головне — провести його так, як ми хотіли б провести все своє подальше життя. Таким чином ми створимо своєрідну матрицю на астральному рівні, за якою й розвиватиметься наше існування найближчим часом.

Місяць рекомендує

Цього дня сил вистачить навіть на розв’язання тих завдань, які раніше здавалися нездійсненними, тому можна ставити перед собою будь-які — найграндіозніші цілі: зірки зроблять усе, щоб вони здійснилися, особливо якщо ми самі створимо умови для їх досягнення.

Місяць застерігає

Не можна ледарювати й потурати своїм слабкостям — у такому разі перетворення, на яке ми сподіваємося, не відбудеться. Також дуже небезпечно піддаватися азарту: так, суперечки чи азартні ігри можуть надовго позбавити нас матеріального прибутку. Не можна вирушати в поїздки — як у відрядження, так і в подорожі: їхній результат виявиться зовсім не таким, на який ми розраховуємо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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