Кабачки з грибами на зиму: рецепт ароматної салатної заготівлі

Кабачки з грибами на зиму / © Credits

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Домашня заготівля давно перестала бути лише способом зберегти врожай. Сьогодні це можливість залишити смак літа у банці та у будь-який момент відкрити ароматну закуску до картоплі, м’яса чи просто свіжого хліба.

На сторінці Recipe for happiness розповіли про рецепт кабачків із грибами — простий у приготуванні, але з надзвичайно насиченим смаком.

Інгредієнти кабачки 1,3 кг гриби 700 г цибуля 250 г часник 1 головка рослинна олія 70 г сіль 1 ст. л цукор 2 ст. л суха аджика 1 ч. л суміш перців 1 ч. л оцет 50 г

Приготування

Кабачки та гриби наріжте не надто тонкими пластинками. Полийте їх рослинною олією та обсмажте на сковороді до легкої золотистої скоринки. До обсмажених овочів додайте тонко нарізану цибулю, подрібнений чи пропущений через прес часник, сіль, цукор, суху аджику, суміш перців і оцет. Усе добре перемішайте та залиште на деякий час, щоб овочі пустили сік і добре просочилися спеціями. Після цього розкладіть салат у чисті стерилізовані банки. Банки стерилізуйте 20 хв. Щоб під час стерилізації температура води була вищою, авторка рецепта радить додати у воду 1 ст. л солі. Після стерилізації банки герметично закрийте та залиште охолоджуватися.

Поєднання кабачків і грибів робить цей салат особливо насиченим. Обсмажування додає овочам приємного аромату, часник і спеції створюють легку пікантність, а оцет забезпечує приємний баланс смаку та допомагає зберегти заготівлю.

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Готовий салат можна подавати як самостійну закуску чи використовувати як гарнір до картоплі, м’ясних страв або каш.

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