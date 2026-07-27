У Кам'янці-Подільському суд покарав терористів / © ТСН.ua

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У Кам’янці-Подільському Хмельницької області до довічного позбавлення волі засудили одного із організаторів підриву ТЦК, інший фігурант отримав 15 років позбавлення волі. Під час теракту загинув кур’єр Glovo, який нічого не знав про вибухівку. Ще семеро людей — військові, лікарі військово-лікарської комісії та цивільні перехожі — дістали важкі поранення та каліцтва.

Про це йдеться у вироку Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області.

Як ФСБ готувала теракт: ролі «конструктора» та «виконавця»

За даними матеріалів суду та розслідування СБУ, куратором кривавої операції виявився співробітник ФСБ РФ, який діяв у месенджері Telegram під псевдонімами «Майор», «Максим» та «Алексей». Для втілення підривної діяльності він залучив двох місцевих жителів.

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Першим у тенета росіян наприкінці січня 2025 року потрапив неповнолітній студент Подільського професійного коледжу. Шукаючи підробіток в Інтернеті, хлопець погодився виконувати завдання спецслужб РФ за гроші. Спочатку за 100 доларів США він підпалив трансформаторну підстанцію в селі Андріївка, зафіксувавши це на відео через програму з геомітками Timemark.

Отримавши схвалення, підліток погоджується на роль «конструктора-збирача» саморобного вибухового пристрою (СВП). За інструкціями куратора він придбав у магазинах Чемерівців та Кам’янця-Подільського компоненти:

Корпус від вогнегасника ВП-2;

Аміачну селітри, ацетон, кислотний електроліт та засіб для виведення плям Vanish (для виготовлення вибухової речовини);

6 пластикових баночок алюмінієвої пудри та амонію;

69 металевих гайок та нарізані кутовою шліфмашиною шматки будівельної арматури (для максимального ураження людей);

Мобільний телефон Sigma з електропідпалом, який мав слугувати детонатором від вхідного дзвінка.

Готову конструкцію юнак заховав у закинутій будівлі на проспекті Грушевського у Кам’янці-Подільському, встановивши поруч мобільний телефон із програмою віддаленого доступу AirDroid для трансляції процесу куратору в режимі реального часу.

Смертельна доставка: дезертир і трагедія із кур’єром

Другим учасником злочину став військовослужбовець-дезертир, який самовільно залишив військову частину, мав наркотичну залежність від психотропів (PVP «солі») та шукав легких грошей. За 1000 доларів США він погодився забрати вибухівку зі схованки та доставити її до розподільчого центру ТЦК на вулиці Сіцинського, 2.

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Бажаючи уникнути ризику для власного життя, підсудний вигадав цинічну схему: через застосунок він викликав кур’єра.

О 12:45 біля перехрестя вулиць Огієнка та Героїв Небесної Сотні він передав кур’єру рюкзак із вибухівкою та 200 гривень за доставку. Дезертир збрехав, що всередині знаходяться особисті речі для мобілізованого знайомого, назвавши вигадане прізвище.

Поки кур’єр ніс смертельний вантаж до воріт ТЦК, сам виконавець підійшов до паркану, скинув куртку та встановив у коробці з вирізом телефон Xiaomi із павербанком, направивши камеру на КПП — аби куратор з ФСБ наживо бачив майбутню криваву розправу.

Трагедія на КПП та наслідки вибуху

О 13:08 кур’єр Glovo підійшов до контрольно-пропускного пункту та повідомив черговому про посилку. Поки черговий чергового роти охорони намагався з’ясувати, чи перебуває у центрі вказана особа, куратор з ФСБ через відеозв’язок переконався у скупченні людей біля воріт і здійснив дистанційний виклик на телефон-детонатор.

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О 13:10 пролунав потужний вибух.

кур’єр Glovo загинув на місці від жахливих мінно-вибухових травм, ампутації кінцівок та розтрощення внутрішніх органів;

Важкі поранення дістала цивільна жінка , яка прийшла передати речі чоловікові — вона перенесла понад 10 складних операцій на ногах та черевній порожнині;

Важку черепно-мозкову травму та пробиття скроні осколками дістав лікар ВЛК .

Ще 5 осіб (військовослужбовці охорони та лікарки ВЛК) дістали контузії, акубаротравми та множинні осколкові поранення м’яких тканин;

Пошкоджень зазнали чотири цивільні та військові автомобілі, припарковані поруч, а також фасади та вікна навколишніх будинків.

Одразу після вибуху дезертир утік до місцевого парку, де почав вживати «солі», а підліток-конструктор намагався спалити залишки речовин на смітнику. Протягом доби оперативники СБУ затримали обох фігурантів.

Вирок суду та мільйонні компенсації

Під час судового засідання обвинувачені намагалися перекласти провину на «погрози» або стверджувати, що вважали листування «розіграшем СБУ».

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Проте колегія суддів на основі експертиз ДНК, НСРД (аудіоконтролю в камера ІТТ), розшифровок Telegram та цифрових слідів повністю довела їхню вину за статтями:

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ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 258 КК України (Терористичний акт, що спричинив загибель людини);

ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України (Незаконне поводження та виготовлення вибухових пристроїв);

ч. 2 ст. 309 КК України (Незаконне зберігання психотропних речовин у великих розмірах).

Рішенням суду від 15 липня 2026 року було призначено:

35-річному дезертиру: довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна (крім житла). 19-річному «конструктору»: з урахуванням вимог закону щодо осіб, які вчинили злочин до 18 років, остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Також суд повністю задовольнив цивільні позови потерпілих. З обох засуджених солідарно стягнуто:

2 039 594 грн — на користь вдови загиблого кур’єра Glovo (моральна та майнова шкода);

1 043 872 грн — на користь важкопораненої цивільної жінки;

Понад 370 000 грн — на користь інших поранених та військової частини за пошкоджене майно.

Нагадаємо, що 5 лютого 2025 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької області біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Одна людина загинула і ще сімох було поранено.

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