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Кровавый теракт в одном из городов Украины: как наказали подрывников, где погиб человек — шокирующие признания
Суд в Каменце-Подольском вынес приговор агентам ФСБ РФ, организовавшим взрыв возле ТЦК с помощью курьера Glovo.
В Каменце-Подольском Хмельницкой области одного из организаторов взрыва ТЦК приговорили к пожизненному лишению свободы, другой фигурант получил 15 лет лишения свободы. В ходе теракта погиб курьер Glovo, который ничего не знал о взрывчатке. Еще семь человек — военные, врачи военно-медицинской комиссии и гражданские прохожие — получили тяжелые ранения и увечья.
Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области.
Как ФСБ готовила теракт: роли «конструктора» и «исполнителя»
Согласно материалам суда и расследования СБУ, куратором кровавой операции оказался сотрудник ФСБ РФ, действовавший в мессенджере Telegram под псевдонимами «Майор», «Максим» и «Алексей». Для осуществления подрывной деятельности он привлек двух местных жителей.
Первым в сети россиян в конце января 2025 года попал несовершеннолетний студент Подольского профессионального колледжа. В поисках подработки в Интернете парень согласился выполнять задания спецслужб РФ за деньги. Сначала за 100 долларов США он поджог трансформаторную подстанцию в селе Андреевка, зафиксировав это на видео с помощью приложения с геотегами Timemark.
Получив одобрение, подросток соглашается на роль «конструктора-сборщика» самодельного взрывного устройства (СВУ). В соответствии с инструкциями куратора он приобрел в магазинах Чемеривцев и Каменца-Подольского следующие компоненты:
Корпус от огнетушителя ВП-2;
аммиачную селитру, ацетон, кислотный электролит и пятновыводитель Vanish (для изготовления взрывчатого вещества);
6 пластиковых баночек с алюминиевой пудрой и аммиаком;
69 металлических гаек и отрезанные угловой шлифовальной машиной куски строительной арматуры (для максимального поражения людей);
Мобильный телефон Sigma с электроподжигом, который должен был служить детонатором при входящем звонке.
Готовую конструкцию юноша спрятал в заброшенном здании на проспекте Грушевского в Камянце-Подольском, установив рядом мобильный телефон с приложением удаленного доступа AirDroid для трансляции процесса куратору в режиме реального времени.
Смертельная доставка: дезертир и трагедия с курьером
Вторым участником преступления стал военнослужащий-дезертир, который самовольно покинул воинскую часть, страдал наркотической зависимостью от психотропных веществ (PVP, «соли») и искал легких денег. За 1000 долларов США он согласился забрать взрывчатку из тайника и доставить её в распределительный центр ТЦК на улице Сицинского, 2.
Желая избежать риска для собственной жизни, подсудимый придумал циничную схему: через приложение он вызвал курьера.
В 12:45 возле перекрестка улиц Огиенко и Героев Небесной Сотни он передал курьеру рюкзак со взрывчаткой и 200 гривен за доставку. Дезертир соврал, что внутри находятся личные вещи для мобилизованного знакомого, назвав вымышленную фамилию.
Пока курьер нес смертоносный груз к воротам ТЦК, сам исполнитель подошел к забору, снял куртку и установил в коробке с вырезом телефон Xiaomi с powerbank, направив камеру на КПП — чтобы куратор из ФСБ в прямом эфире видел грядущую кровавую расправу.
Трагедия на КПП и последствия взрыва
В 13:08 курьер Glovo подошёл к контрольно-пропускному пункту и сообщил дежурному о посылке. Пока дежурный роты охраны пытался выяснить, находится ли в центре указанное лицо, куратор из ФСБ через видеосвязь убедился в скоплении людей у ворот и осуществил дистанционный вызов на телефон-детонатор.
В 13:10 раздался мощный взрыв.
Курьер погиб на месте от ужасных минно-взрывных травм, ампутации конечностей и раздробления внутренних органов;
Тяжелые ранения получила гражданская женщина, которая пришла передать вещи мужу — ей пришлось перенести более 10 сложных операций на ногах и в брюшной полости;
Тяжелую черепно-мозговую травму и пробоину в виске от осколков получил врач ВЛК.
Еще 5 человек (военнослужащие охраны и врач ВЛК) получили контузии, акубаротравмы и множественные осколочные ранения мягких тканей;
Повреждения получили четыре гражданских и военных автомобиля, припаркованные рядом, а также фасады и окна окружающих домов.
Сразу после взрыва дезертир сбежал в местный парк, где начал употреблять «соли», а подросток-конструктор пытался сжечь остатки веществ на свалке. В течение суток оперативники СБУ задержали обоих фигурантов.
Приговор суда и компенсации в миллионных размерах
В ходе судебного заседания обвиняемые пытались свалить вину на «угрозы» или утверждали, что считали переписку «розыгрышем СБУ».
Однако коллегия судей на основании результатов ДНК-экспертиз, НСРД (аудиоконтроля в камере СИЗО), расшифровок Telegram и цифровых следов полностью доказала их вину по статьям:
ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения);
ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека);
ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины (Незаконное обращение с взрывными устройствами и их изготовление);
ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение психотропных веществ в крупных размерах).
Решением суда от 15 июля 2026 года было назначено:
35-летнему дезертиру: пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества (кроме жилья).
19-летнему «конструктору»: с учетом требований закона в отношении лиц, совершивших преступление до достижения 18 лет, окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы без конфискации имущества.
Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших. С обоих осужденных солидарно взыскано:
2 039 594 грн— в пользу вдовы погибшего курьера Glovo (моральный и имущественный ущерб);
1 043 872 грн— в пользу тяжелораненой гражданской женщины;
Более 370 000 грн— в пользу других раненых и воинской части за поврежденное имущество.
Напомним, что 5 февраля 2025 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области возле здания ТЦК прогремел взрыв. Один человек погиб, ещё семь получили ранения.