Кровавый теракт в одном из городов Украины: как наказали подрывников, где погиб человек — шокирующие признания

В Каменце-Подольском суд наказал террористов / © ТСН.ua

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В Каменце-Подольском Хмельницкой области одного из организаторов взрыва ТЦК приговорили к пожизненному лишению свободы, другой фигурант получил 15 лет лишения свободы. В ходе теракта погиб курьер Glovo, который ничего не знал о взрывчатке. Еще семь человек — военные, врачи военно-медицинской комиссии и гражданские прохожие — получили тяжелые ранения и увечья.

Об этом говорится в приговоре Каменец-Подольского городского районного суда Хмельницкой области.

Как ФСБ готовила теракт: роли «конструктора» и «исполнителя»

Согласно материалам суда и расследования СБУ, куратором кровавой операции оказался сотрудник ФСБ РФ, действовавший в мессенджере Telegram под псевдонимами «Майор», «Максим» и «Алексей». Для осуществления подрывной деятельности он привлек двух местных жителей.

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Первым в сети россиян в конце января 2025 года попал несовершеннолетний студент Подольского профессионального колледжа. В поисках подработки в Интернете парень согласился выполнять задания спецслужб РФ за деньги. Сначала за 100 долларов США он поджог трансформаторную подстанцию в селе Андреевка, зафиксировав это на видео с помощью приложения с геотегами Timemark.

Получив одобрение, подросток соглашается на роль «конструктора-сборщика» самодельного взрывного устройства (СВУ). В соответствии с инструкциями куратора он приобрел в магазинах Чемеривцев и Каменца-Подольского следующие компоненты:

Корпус от огнетушителя ВП-2;

аммиачную селитру, ацетон, кислотный электролит и пятновыводитель Vanish (для изготовления взрывчатого вещества);

6 пластиковых баночек с алюминиевой пудрой и аммиаком;

69 металлических гаек и отрезанные угловой шлифовальной машиной куски строительной арматуры (для максимального поражения людей);

Мобильный телефон Sigma с электроподжигом, который должен был служить детонатором при входящем звонке.

Готовую конструкцию юноша спрятал в заброшенном здании на проспекте Грушевского в Камянце-Подольском, установив рядом мобильный телефон с приложением удаленного доступа AirDroid для трансляции процесса куратору в режиме реального времени.

Смертельная доставка: дезертир и трагедия с курьером

Вторым участником преступления стал военнослужащий-дезертир, который самовольно покинул воинскую часть, страдал наркотической зависимостью от психотропных веществ (PVP, «соли») и искал легких денег. За 1000 долларов США он согласился забрать взрывчатку из тайника и доставить её в распределительный центр ТЦК на улице Сицинского, 2.

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Желая избежать риска для собственной жизни, подсудимый придумал циничную схему: через приложение он вызвал курьера.

В 12:45 возле перекрестка улиц Огиенко и Героев Небесной Сотни он передал курьеру рюкзак со взрывчаткой и 200 гривен за доставку. Дезертир соврал, что внутри находятся личные вещи для мобилизованного знакомого, назвав вымышленную фамилию.

Пока курьер нес смертоносный груз к воротам ТЦК, сам исполнитель подошел к забору, снял куртку и установил в коробке с вырезом телефон Xiaomi с powerbank, направив камеру на КПП — чтобы куратор из ФСБ в прямом эфире видел грядущую кровавую расправу.

Трагедия на КПП и последствия взрыва

В 13:08 курьер Glovo подошёл к контрольно-пропускному пункту и сообщил дежурному о посылке. Пока дежурный роты охраны пытался выяснить, находится ли в центре указанное лицо, куратор из ФСБ через видеосвязь убедился в скоплении людей у ворот и осуществил дистанционный вызов на телефон-детонатор.

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В 13:10 раздался мощный взрыв.

Курьер погиб на месте от ужасных минно-взрывных травм, ампутации конечностей и раздробления внутренних органов;

Тяжелые ранения получила гражданская женщина , которая пришла передать вещи мужу — ей пришлось перенести более 10 сложных операций на ногах и в брюшной полости;

Тяжелую черепно-мозговую травму и пробоину в виске от осколков получил врач ВЛК .

Еще 5 человек (военнослужащие охраны и врач ВЛК) получили контузии, акубаротравмы и множественные осколочные ранения мягких тканей;

Повреждения получили четыре гражданских и военных автомобиля, припаркованные рядом, а также фасады и окна окружающих домов.

Сразу после взрыва дезертир сбежал в местный парк, где начал употреблять «соли», а подросток-конструктор пытался сжечь остатки веществ на свалке. В течение суток оперативники СБУ задержали обоих фигурантов.

Приговор суда и компенсации в миллионных размерах

В ходе судебного заседания обвиняемые пытались свалить вину на «угрозы» или утверждали, что считали переписку «розыгрышем СБУ».

Показания подсудимого / © Единый государственный реестр судовых решений

Однако коллегия судей на основании результатов ДНК-экспертиз, НСРД (аудиоконтроля в камере СИЗО), расшифровок Telegram и цифровых следов полностью доказала их вину по статьям:

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ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека);

ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины (Незаконное обращение с взрывными устройствами и их изготовление);

ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение психотропных веществ в крупных размерах).

Решением суда от 15 июля 2026 года было назначено:

35-летнему дезертиру: пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества (кроме жилья). 19-летнему «конструктору»: с учетом требований закона в отношении лиц, совершивших преступление до достижения 18 лет, окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших. С обоих осужденных солидарно взыскано:

2 039 594 грн — в пользу вдовы погибшего курьера Glovo (моральный и имущественный ущерб);

1 043 872 грн — в пользу тяжелораненой гражданской женщины;

Более 370 000 грн— в пользу других раненых и воинской части за поврежденное имущество.

Напомним, что 5 февраля 2025 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области возле здания ТЦК прогремел взрыв. Один человек погиб, ещё семь получили ранения.

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