Спецслужбы получили чрезвычайные права: Германия экстренно готовится к волне масштабных терактов

В Германии повысили уровень террористической угрозы / © Associated Press

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Власти Германии приняли решение о повышении уровня террористической опасности из-за конкретных планов нападений на критическую инфраструктуру и граждан. Немецкие силовые структуры фиксируют значительную активность иностранных агентов, что требует немедленного реагирования и кардинального пересмотра правил безопасности.

О масштабных изменениях в работе правоохранителей и новых вызовах для государства пишет Die Welt.

Оперативные права разведки и сорванные теракты

По словам главы МВД, правоохранители уже смогли предотвратить масштабный теракт с использованием взрывчатки. Эту диверсию тщательно готовили завербованные агенты, работавшие на иностранные спецслужбы.

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Чтобы более эффективно противодействовать таким вызовам, правительство планирует предоставить разведке беспрецедентные оперативные полномочия. Уже скоро Кабинет министров рассмотрит реформу, которая позволит агентам не только собирать информацию, но и самостоятельно вмешиваться в критические ситуации.

В частности, спецслужбы смогут проникать в помещение и проводить обыски при острой террористической угрозе, если полиция не успевает прибыть вовремя. Также им позволят целенаправленно изменять данные для срыва планов злоумышленников, хотя право на аресты и дальше будет оставаться исключительно за полицией.

Внимание к леворадикалам и международная реакция

Помимо внешних угроз немецкие силовики сосредоточили серьезное внимание на радикальном левом экстремизме. Эта проблема приобрела такой масштаб, что недавно в Вашингтоне состоялась специальная встреча с участием 60 государств, посвященная борьбе с транснациональным левоэкстремистским терроризмом.

На этом мероприятии Госсекретарь США Марк Рубио даже привел в качестве яркого примера терроризма масштабное январское отключение электроэнергии в Берлине. Немецкие следователи уже приблизились к раскрытию этого громкого преступления и смогли установить конкретных подозреваемых из группировки «Вулкан».

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Раскрытие диверсий и борьба с хаосом

Правоохранители также добились значительного прогресса в расследовании атаки на электросети берлинского технологического парка Адлерсгоф. Следователи вышли на четырех фигурантов, хорошо известных в местных леворадикальных кругах.

В ходе обысков полиция изъяла у них не только мобильные телефоны, но и специальное оборудование для поиска скрытых камер и микрофонов. Сейчас подозреваемые пытаются через суд заблокировать доступ стражей порядка к изъятой технике и обжаловать сами обыски.

Кроме того, недавно экстремисты подожгли кабельные шахты на железной дороге между Кельном и Дюссельдорфом. Региональные власти подчеркивают, что подобные диверсии являются не формой протеста, а целенаправленным созданием хаоса, которому государство обещает дать жесткий отпор.

Напомним, количество молодых мужчин, отказывающихся от военной службы в немецкой армии , в этом году резко возросло. Одна из причин – страх участвовать в реальной войне в Украине и на Ближнем Востоке.

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