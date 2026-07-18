Купили заброшенный участок: спустя годы супруги обнаружили на своей земле настоящую жемчужину

Супруги приобрели 40 акров земли и через год сделали неожиданное открытие. Фото: TikTok @andi.creates.magic

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Супружеская пара из США, которая решила жить полностью автономно, через год после покупки большого земельного участка сделала неожиданное открытие. На своей территории они обнаружили живописное место для купания, о существовании которого даже не догадывались во время оформления покупки.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Четыре года назад Верчеллино и её партнёр приобрели участок площадью 40 акров на западном побережье США. По её словам, это была совершенно необустроенная территория: без дома, подъездной дороги и какой-либо инфраструктуры. Земля была густо заросла кустами ежевики, поэтому осмотреть всю территорию сразу было невозможно.

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Сейчас 32-летняя Верчеллино и её 34-летний партнёр своими силами обустраивают усадьбу. Они рассказывают, что делают это без долгов, а для будущего дома даже самостоятельно заготавливают пиломатериалы прямо на своей земле.

С самого начала супруги знали, что через их участок протекает ручей. Однако доступные им места были узкими и мелкими, поэтому использовать их для купания или отдыха было невозможно.

Ситуация изменилась после того, как они построили мост через ручей и смогли добраться до другой части территории. Именно там они обнаружили природный водоем с прозрачной спокойной водой, который, по словам Верчеллино, стал для них настоящим открытием.

Видео с находкой женщина опубликовала в TikTok 2 июля. Она призналась, что при покупке земли даже не подозревала, что на их участке есть такое место. Берега водоема покрыты деревьями и густой растительностью, а рядом супруги уже обустроили небольшой пирс, где ставят раскладные стулья и проводят летние дни у воды.

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По словам Верчеллино, на то, чтобы полностью исследовать все 40 акров, ушло почти год, ведь сначала перейти ручей было невозможно. Она также отметила, что даже спустя четыре года после переезда не перестает удивляться тому, что они стали владельцами такого природного уголка.

Напомним, что в Великобритании волонтеры спасают ежа, которого неизвестные полностью облили синей и желтой краской. Из-за этого животное не могло сворачиваться в клубок, испытывало серьезные проблемы с дыханием и могло погибнуть от голода или стать легкой добычей для хищников.

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