Украинцам придется платить еще один налог: какие квартиры и автомобили государство считает "роскошью"

Налоги

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Владение недвижимостью или современным автомобилем — это не только комфорт, но и определенные обязательства перед государством. Налог на имущество и транспортный налог могут казаться сложными из-за множества нюансов: от размера площади до года выпуска авто.

О том, кому, за что и сколько приходится платить в 2026 году, а также как налоговая формирует эти начисления, пишет РБК-Украина.

Кто платит: Все владельцы недвижимости (физические и юридические лица) и владельцы легковых автомобилей, которым не более пяти лет, а их стоимость превышает 375 минимальных зарплат.

Льготы на недвижимость: Государство не облагает налогом 60 кв. м для квартир, 120 кв. м — для домов и 180 кв. м — для разных типов жилья. Льгота не действует для бизнес-объектов и жилья большой площади.

Транспортный налог: Уплачивается только за новые престижные авто. Повреждения в ДТП или техническая неисправность не являются основанием для освобождения от уплаты.

Как узнать сумму: Налоговая посылает уведомления-решения с расчетом до 1 июля. Если вы не согласны с цифрой — обратитесь в налоговый по своему адресу для сверки.

Поврежденное имущество: Владельцы объектов, уничтоженных или поврежденных в результате боевых действий, освобождаются от налога. Для этого данные об объекте должны быть внесены в соответствующий Государственный реестр.

Сроки: Налог необходимо уплатить в течение 60 дней с момента вручения уведомления. Задержка влечет штрафы (5-10% от суммы) и пеню.

Каждый год владельцы недвижимости и дорогостоящего автотранспорта получают налоговые уведомления, которые часто вызывают вопросы: почему сумма именно такая, за что приходится платить и что делать, если данные в квитанции кажутся ошибочными.

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В Государственной налоговой службе объяснили, за что начисляют «налог на роскошь», какие льготы действуют для собственников жилья и как проверить свои данные, чтобы не переплатить лишнего.

Налог на недвижимость

Налог на недвижимость платят все собственники жилой и нежилой недвижимости (физические и юридические лица).

Налоговая сама исчисляет сумму и направляет уведомления-решения с реквизитами до 1 июля года, следующего за отчетным.

Льготные площади (не облагаются налогом):

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квартиры — 60 кв. м;

жилые дома — 120 кв. м;

разные типы (дом + квартира) — 180 кв. м.

Следует отметить, что льгота бездействует, если объекты сдаются в аренду или используются для бизнеса, а также если площадь превышает установленные лимиты (300 кв. м для квартир и 600 кв. м для домов).

Дополнительный налог: Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома более 500 кв. м, сумма налога увеличивается на 25 000 грн за каждый такой объект.

Транспортный налог

Транспортный налог уплачивается только на легковые автомобили, которым не больше пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат.

Перечень подлежащих налогообложению автомобилей ежегодно публикуется на официальном сайте Минэкономики.

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Повреждения в ДТП или неисправность автомобиля не освобождают от налога. Оплата прекращается, только если автомобиль был официально уничтожен и снят с регистрации.

Если авто угнали, налог не платится с месяца, следующего за месяцем начала расследования (необходим документ из полиции).

Что делать, если обнаружили ошибку в налогах?

Если вы получили уведомление с ошибочной суммой, вы имеете право обратиться к налоговому по своему налоговому адресу для сверки данных (лично, по почте или по электронному кабинету).

Если разногласия подтвердятся, налоговая пошлет новое сообщение, а старое будет считаться отмененным.

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Льготы для поврежденного имущества

Налог не начисляется за имущество, расположенное на территориях активных боевых действий или в оккупации.

Для применения льгот по поврежденному имуществу ключевым является внесение данных в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Справки от ГСЧС сами по себе не являются достаточным основанием — сведения должны быть в реестре.

Штрафы за просрочку

Уплатить налог нужно в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

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Штрафы за несвоевременную оплату:

задержка до 30 дней — 5% от суммы долга;

задержка свыше 30 дней — 10% от суммы долга.

Дополнительно за каждый день просрочки начисляется пеня.

Если налоговая не направила сообщение до 1 июля, вы освобождаетесь от штрафов за несвоевременную уплату.

Напомним, в Украине налоговая начнет искать скрытые доходы по-новому. Одним из главных новшеств станет запуск системы автоматического анализа финансовых потоков.

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