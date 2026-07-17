СБУ уничтожила самолет Ту-95 в Энгельсе — Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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СБУ уничтожила российский Ту-95 в Энгельсе в 800 км от границы Украины.

Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы — около 800 километров. Справедливо и активно защищаемся. Были также поражения от сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей», — отметил президент.

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По предварительным данным СБУ, самолет получил критические повреждения — у него полностью оторвана хвостовая часть. Именно этот борт систематически использовался для нанесения массированных ракетных ударов по Украине.

Напомним, бойцы Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму. По данным НГУ, самолет готовился к боевому вылету.

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