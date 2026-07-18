Купили занедбану ділянку: через роки подружжя знайшло на власній землі справжню перлину

Подружжя придбало 40 акрів землі і через рік зробило несподіване відкриття. Фото: TikTok @andi.creates.magic

Реклама

Подружжя зі США, яке вирішило жити повністю автономно, через рік після купівлі великої земельної ділянки зробило несподіване відкриття. На власній території вони знайшли мальовниче місце для купання, про існування якого навіть не здогадувалися під час оформлення покупки.

Про це повідомило виданню Newsweek.

Чотири роки тому Верчелліно та її партнер придбали ділянку площею 40 акрів на західному узбережжі США. За її словами, це була повністю необлаштована територія: без будинку, під’їзної дороги та будь-якої інфраструктури. Земля була густо заросла кущами ожини, тому дослідити всю територію одразу було неможливо.

Реклама

Нині 32-річна Верчелліно та її 34-річний партнер власними силами облаштовують садибу. Вони розповідають, що роблять це без боргів, а для майбутнього будинку навіть самостійно заготовляють пиломатеріали просто на своїй землі.

Від початку подружжя знало, що через ділянку протікає струмок. Однак доступні їм місця були вузькими й мілкими, тому використовувати їх для купання чи відпочинку було неможливо.

Ситуація змінилася після того, як вони збудували міст через струмок і змогли дістатися до іншої частини території. Саме там вони виявили природну водойму з прозорою спокійною водою, яка, за словами Верчелліно, стала для них справжнім відкриттям.

Відео зі знахідкою жінка опублікувала у TikTok 2 липня. Вона зізналася, що під час купівлі землі навіть не уявляла, що на їхній власності є таке місце. Береги водойми вкриті деревами та густою рослинністю, а поруч подружжя вже облаштувало невеликий пірс, де встановлює розкладні стільці та проводить літні дні біля води.

Реклама

За словами Верчелліно, на те, щоб повністю дослідити всі 40 акрів, пішов майже рік, адже спочатку перейти струмок було неможливо. Вона також зазначила, що навіть через чотири роки після переїзду не перестає дивуватися тому, що вони стали власниками такого природного куточка.

Нагадаємо, у Великій Британії волонтери рятують їжака, якого невідомі повністю вкрили синьою та жовтою фарбою. Через це тварина не могла згортатися в клубок, мала серйозні проблеми з диханням і могла загинути від голоду або стати легкою здобиччю для хижаків.

Новини партнерів