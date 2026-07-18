"М'ясорубка" для комарів: інженери створили мікродрон, який безжально шматує комах у повітрі

Автономний квадрокоптер розриває комарів своїми пропелерами

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Французька технологічна компанія Tornyol створила крихітний автономний дрон для ефективної боротьби з небезпечними кровосисними комахами. Цей сучасний квадрокоптер самостійно патрулює визначену територію, використовуючи технології зі смартфонів для сканування простору. Винахідники стартапу сподіваються повністю очистити місця проживання людей від цих смертоносних переносників хвороб.

Про новітню розробку, яка має назавжди змінити підхід до боротьби зі шкідниками, пише Popular Science.

Як працює крилатий мисливець на комах

Дрон вагою всього 40 грамів діє за принципом кажана, використовуючи для орієнтації потужний ультразвуковий сонар. Його спеціальна система LeSonar2 оснащена 380 мікрофонами від смартфонів та датчиками паркування, які безперервно вловлюють луну від звукових імпульсів.

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Програмне забезпечення квадрокоптера спеціально навчене розрізняти комах за унікальною частотою помахів їхніх крил. Наприклад, комарі махають крилами значно швидше, ніж оси чи плодові мушки. Це дозволяє дрону безпомилково ідентифікувати саме шкідників, не завдаючи жодної шкоди корисним бджолам або метеликам.

Виявивши правильну ціль, пристрій на високій швидкості мчить до неї та просто розриває комара на друзки своїми пропелерами. Під час першого успішного тестування у невеликій білій кімнаті квадрокоптер за кілька секунд переслідування успішно наздогнав і знищив випадкову міль.

Масштабні плани розробників та технічні нюанси

У майбутньому повністю автономний повітряний охоронець зможе самостійно патрулювати велику ділянку площею до двох гектарів. Наразі заряду батареї вистачає лише на три хвилини безперервного польоту, після чого дрону необхідно повертатися на базову станцію для 30-хвилинного підзаряджання.

Компанія Tornyol прагне не просто вбивати поодиноких комах, а й складати високоточні цифрові карти місць їхнього розмноження та харчування на основі зібраних даних. Зацікавлені клієнти вже можуть придбати цей пристрій за 1100 доларів або оформити щомісячну підписку за 50 доларів.

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Чому масове знищення комарів є критично важливим

Попри багаторічне використання москітних сіток та інсектицидів, комарі досі залишаються одними з найсмертоносніших істот на планеті. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, лише у 2023 році поширена ними малярія забрала життя майже 597 тисяч людей у 83 країнах світу.

Кліматичні зміни, постійне глобальне потепління та подовження літнього сезону в багатьох регіонах можуть зробити цю епідеміологічну ситуацію ще гіршою. Саме тому представники компанії відверто називають цих кровосисних комах найдавнішими та найгіршими ворогами людства.

За словами розробників, масове впровадження таких швидких і відносно недорогих мінідронів дозволить знищувати переносників хвороб у безпрецедентних масштабах. Головною та амбітною метою цього інноваційного стартапу є повне викорінення комарів у всіх районах проживання людей.

Нагадаємо, китайці створили побутову «ППО» для війни проти комарів. Цей лазерний пристрій може знищувати до 30 комарів за секунду, використовуючи технологію LiDAR, подібну до тієї, що застосовується у протиракетній обороні.

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