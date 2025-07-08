Війна проти комарів: китайці створили побутову "ППО"

Лазерна «ППО» здатна знищувати до 30 комах за секунду

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В Китаї винайшли революційний пристрій для боротьби з комарами. Цей гаджет, що позиціонується як «прототип першої протимоскітної системи протиповітряної оборони», покликаний стати ефективним рішенням у боротьбі з кровососами, які є переносниками важких захворювань та винні у сотнях тисяч смертей по всьому світу.

Про це пише Interesting Engineering.

Photon Matrix — технологія майбутнього у боротьбі з комарами

Багато хто мріє про світловий меч з «Зоряних воєн» або військові дрони, що знищують ракети, проте низькопотужна лазерна зброя може стати найкращим варіантом у боротьбі з глобальним ворогом — комарами. Китайська фірма запропонувала дизайн лазерної зброї, яка, за її твердженням, здатна вбивати до 30 комарів за секунду.

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Гаджет під назвою Photon Matrix є «прототипом першої протимоскітної системи протиповітряної оборони», здатної ідентифікувати та нейтралізувати комарів за допомогою високоточної технології LiDAR. Пристрій наразі представлений на платформі Indiegogo, де люди з усього світу збирають кошти на нові проєкти, і кампанія вже досягла необхідної суми, яку запросив розробник Джим Вонг із Чанчжоу. Вонг стверджує, що лазерна зброя за задумом не шкодитиме людям та домашнім тваринам і є безпечною для використання як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Небезпека комарів та функціонал пристрою

Хоча використання лазерів для знищення комарів може здатися надто футуристичним або надмірним, загроза, яку становить ця комаха, є величезною. У всьому світі комарі є причиною мільйонів випадків захворювань та понад ста тисяч смертей щорічно.

Малярія, денге, чикунгунья та енцефаліт — це лише деякі хвороби, що переносяться різними видами комарів, і одного невеликого укусу достатньо для зараження людині. Тому портативний пристрій для знищення комарів звучить чудово.

Згідно з інформацією, доступною на сторінці Indiegogo, базова версія Photon Matrix має водонепроникний дизайн та легко встановлюється. Вона може живитися від простого павербанку або через портативну електростанцію для встановлення на відкритих територіях, таких як газон або задній двір. Компактний пристрій має радіус дії 3 метри для базової версії, який збільшується до 6 метрів для версії Pro.

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Обидві версії мають кут сканування 90 градусів. Базова версія пропонується за ціною 468 доларів (ціна для ранніх покупців), а версія Pro доступна за 668 доларів.

Принцип роботи Photon Matrix та перспективи

Photon Matrix використовує модуль виявлення світла та дальності (LiDAR) для визначення місцезнаходження об’єктів у своєму оточенні. Світло, заломлене LiDAR, повертається до пристрою, який потім обчислює місцезнаходження та відстань до комара. Заявлено, що продукт може виявляти комара та визначати його кут і розмір всього за три мілісекунди.

Як тільки комар виявлений, другий лазерний промінь спрямовується на нього для знищення. Крім того, пристрій також сканує оточення, щоб виявити більші об’єкти, такі як люди та домашні тварини, і не стрілятиме в їхньому напрямку, якщо є хоч найменша ймовірність влучання.

Photon Matrix може виявляти об’єкти, що летять зі швидкістю до одного метра за секунду. Тому кімнатні мухи не будуть смертельно уражені ним, якщо тільки вони не летять дуже повільно. Однак комарі зазвичай літають набагато повільніше, ніж кімнатні мухи, і легко будуть уражені лазерними променями пристрою.

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Хоча концепція виглядає та звучить дивовижно, залишається з’ясувати, як вона працюватиме в реальних умовах. Продукт все ще перебуває на стадії розробки, і компанія очікує відправити перші одиниці продукту в жовтні цього року, хоча основне виробництво заплановано на березень 2026 року.

Нагадаємо, у французькому місті Оріяк стався масштабний напад бджіл на перехожих, внаслідок якого постраждали понад два десятки людей, троє з них — у критичному стані.