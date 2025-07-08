Война против комаров: китайцы создали бытовую "ПВО"

Лазерная «ПВО» способна уничтожать до 30 насекомых за секунду

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В Китае изобрели революционное устройство для борьбы с комарами . Этот гаджет, позиционируемый как «прототип первой противомоскитной системы противовоздушной обороны», призван стать эффективным решением в борьбе с кровососами, являющимися переносчиками тяжелых заболеваний и виновных в сотнях тысяч смертей по всему миру.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Photon Matrix – технология будущего в борьбе с комарами

Многие мечтают о световом мече из «Звездных войн» или военных дронах, уничтожающих ракеты, однако низкомощное лазерное оружие может стать лучшим вариантом в борьбе с глобальным врагом — комарами. Китайская фирма предложила дизайн лазерного оружия, которое, по его утверждению, способно убивать до 30 комаров в секунду.

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Гаджет под названием Photon Matrix является прототипом первой противомоскитной системы противовоздушной обороны, способной идентифицировать и нейтрализовать комаров с помощью высокоточной технологии LiDAR. Устройство представлено на платформе Indiegogo, где люди со всего мира собирают средства на новые проекты, и кампания уже достигла необходимой суммы, которую пригласил разработчик Джим Вонг из Чанчжоу. Вонг утверждает, что лазерное оружие по замыслу не будет вредить людям и домашним животным и безопасно для использования как в помещении, так и на открытом воздухе.

Опасность комаров и функционал устройства

Хотя использование лазеров для уничтожения комаров может показаться слишком футуристическим или чрезмерным, угроза, которую представляет это насекомое, огромна. Во всем мире комары являются причиной миллионов случаев заболеваний и более ста тысяч смертей ежегодно.

Малярия, денге, чикунгунья и энцефалит — лишь некоторые болезни, переносимые различными видами комаров, и одного небольшого укуса достаточно для заражения человеку. Поэтому портативное устройство для уничтожения комаров звучит отлично.

Согласно информации, доступной на странице Indiegogo, базовая версия Photon Matrix имеет водонепроницаемый дизайн и легко устанавливается. Она может питаться от простого павербанка или через портативную электростанцию для установки на открытых территориях, таких как газон или задний двор. Компактное устройство имеет радиус действия 3 метра для базовой версии, увеличивающийся до 6 метров для версии Pro.

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Обе версии имеют угол сканирования 90 градусов. Базовая версия предлагается по цене 468 долларов (цена для ранних покупателей), а версия Pro доступна за 668 долларов.

Принцип работы Photon Matrix и перспективы

Photon Matrix использует модуль обнаружения света и дальности (LiDAR) для определения местоположения объектов в своем окружении. Свет, преломленный LiDAR, возвращается к устройству, которое затем вычисляет местонахождение и расстояние до комара. Заявлено, что продукт может обнаруживать комара и определять его угол и размер всего в три миллисекунды.

Как только комар обнаружен, второй лазерный луч устремляется на него для уничтожения. Кроме того, устройство также сканирует окружение, чтобы обнаружить большие объекты, такие как люди и домашние животные, и не будет стрелять в их направлении, если есть малейшая вероятность попадания.

Photon Matrix может обнаруживать летящие объекты со скоростью до одного метра в секунду. Поэтому комнатные мухи не будут смертельно поражены им, если они не летят очень медленно. Однако комары обычно летают гораздо медленнее, чем комнатные мухи, и легко будут поражены лазерными лучами устройства.

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Хотя концепция выглядит и звучит изумительно, остается выяснить, как она будет работать в реальных условиях. Продукт все еще находится в стадии разработки, и компания ожидает отправить первые единицы продукта в октябре этого года, хотя основное производство запланировано на март 2026 года.

Напомним, во французском городе Ориак произошло масштабное нападение пчел на прохожих, в результате которого пострадали более двух десятков человек, трое из них — в критическом состоянии.