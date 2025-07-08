ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

Жесткие санкции против РФ и не только: сенатор Линдси Грэм объяснил угрозу Трампа

Если Сенат примет соответствующий законопроект, от санкций могут пострадать также Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина и введении новых санкций против РФ.

Об этом говорится в его заметке на платформе Х.

Сенатор высоко оценил точность той характеристики, которую дал Дональд Трамп, «играм, в которые играет Путин» и подчеркнул, что пришло время изменить «правила игры», в том числе и для тех, кто поддерживает военную машину российского президента.

«Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях — не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, которые финансируют военную машину Путина. Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние», — напомнил Линдси Грэм.

Ранее Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает санкции против России, а российский президент Владимир Путин говорит много «ерунды» (дословно американский президент использовал выражение «куча дерьма», которое имеет нецензурное значение как «х*рня»).

Напомним, в Сенат США ранее подали законопроект, который предусматривает введение пошлины в размере 500% для всех, кто покупает российскую нефть.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie