Жесткие санкции против РФ и не только: сенатор Линдси Грэм объяснил угрозу Трампа

Сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина и введении новых санкций против РФ.

Об этом говорится в его заметке на платформе Х.

Сенатор высоко оценил точность той характеристики, которую дал Дональд Трамп, «играм, в которые играет Путин» и подчеркнул, что пришло время изменить «правила игры», в том числе и для тех, кто поддерживает военную машину российского президента.

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«Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях — не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, которые финансируют военную машину Путина. Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние», — напомнил Линдси Грэм.

Ранее Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает санкции против России, а российский президент Владимир Путин говорит много «ерунды» (дословно американский президент использовал выражение «куча дерьма», которое имеет нецензурное значение как «х*рня»).

Напомним, в Сенат США ранее подали законопроект, который предусматривает введение пошлины в размере 500% для всех, кто покупает российскую нефть.