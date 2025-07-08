Как долго Путин будет воевать против Украины: ЦПД о планах России

Россия намерена воевать по крайней мере до 2027 года /Июстративное изображение / © Associated Press

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Целью России является сохранение высокой интенсивности войны на протяжении всего 2026 года, что свидетельствует о долгосрочных планах Кремля по продолжению агрессии против Украины.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Коваленко подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день цель россиян — сохранять интенсивность боевых действий.

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«То есть ресурсы накоплены были до конца 2025 года, сейчас накапливаются ресурсы на весь 2026 год интенсивной войны, такой как сейчас», — отметил Коваленко.

По его словам, Украина, в свою очередь, постарается делать все, чтобы противостоять российским планам еще дольше.

Коваленко также объяснил, от чего зависит способность России вести длительную войну:

Поддержка КНДР: Россия по-прежнему получает оружие от Северной Кореи.

Технологии от Китая: Страна-агрессор получает определенные технологические элементы из Китая.

Отсутствие американских санкций: Пока нет жестких санкций со стороны США, которые могли бы существенно повлиять на способность РФ продолжать войну.

Напомним, в Financial Times написали об амбициозных намерениях Владимира Путина - захвате Одессы . в СНБО подчеркивают, что такие тезисы неуместны и безосновательны.

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