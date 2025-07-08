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Как долго Путин будет воевать против Украины: ЦПД о планах России
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что Россия накапливает запасы и ресурсы для ведения интенсивных боевых действий, по меньшей мере, до 2027 года.
Целью России является сохранение высокой интенсивности войны на протяжении всего 2026 года, что свидетельствует о долгосрочных планах Кремля по продолжению агрессии против Украины.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".
Коваленко подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день цель россиян — сохранять интенсивность боевых действий.
«То есть ресурсы накоплены были до конца 2025 года, сейчас накапливаются ресурсы на весь 2026 год интенсивной войны, такой как сейчас», — отметил Коваленко.
По его словам, Украина, в свою очередь, постарается делать все, чтобы противостоять российским планам еще дольше.
Коваленко также объяснил, от чего зависит способность России вести длительную войну:
Поддержка КНДР: Россия по-прежнему получает оружие от Северной Кореи.
Технологии от Китая: Страна-агрессор получает определенные технологические элементы из Китая.
Отсутствие американских санкций: Пока нет жестких санкций со стороны США, которые могли бы существенно повлиять на способность РФ продолжать войну.
Напомним, в Financial Times написали об амбициозных намерениях Владимира Путина - захвате Одессы . в СНБО подчеркивают, что такие тезисы неуместны и безосновательны.