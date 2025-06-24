«Войну в Украине придется завершать именно так»: эксперты назвали сценарии финала

По мнению экспертов, судьба переговоров о прекращении войны напрямую будет зависеть от ситуации на поле боя / © ТСН

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На фоне наступления российской армии и усиленных обстрелов Украины, спикер главы Кремля Дмитрий Песков на днях заявил в интервью британской телекомпании Sky News, что войска РФ якобы имеют стратегическое преимущество в Украине и продолжат продвигаться.

Действительно ли в ближайшее время возможно продвижение российской армии вглубь Украины и возможна ли остановка войны дипломатическим путем — об этом в комментарии для ТСН.ua дали свои оценки бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и политолог Владимир Фесенко.

«Стратегическое преимущество — это та ситуация, когда вражеская армия владеет инициативой. Она определяет направления, участки фронта, где атакует. Песков говорит о стратегическом превосходстве и о том, что, мол, российская армия продвигается вперед и нет смысла останавливаться. Я думаю, что на это нужно смотреть с чисто прагматичной точки зрения», — говорит Селезнев.

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И задается вопросом: «А что у России есть среди достижений во время полномасштабного вторжения? Луга, поля, посадки, небольшие населенные пункты. Конечно, все это наша земля, но какую цену платит за это продвижение российская армия? Ежесуточно, после Пасхи, уровень ее потерь не снижался ниже отметки 1 тыс. убитыми и ранеными».

По наблюдениям эксперта, российские военные даже там, где пытаются применять большое количество бронетехники, обречены.

«На прошлой неделе была атака на Константиновском направлении. Россияне атаковали танками, на машинах и мотоциклах. Как следствие — у них минус 14 боевых бронированных машин, минус 6 единиц мотоциклетной техники, минус 70 оккупантов. Этакая цена за попытку изменить ситуацию. Я думаю, что российская армия будет вынуждена притормозить свои амбиции по использованию боевой техники и снова вернуться либо к пешим штурмам, либо к использованию приспособленной автотехники», — говорит военный аналитик.

При этом Селезнев обращает внимание на то, что, по словам военного руководства Украины, РФ увеличивала численность личного состава, но не техники.

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«Но оккупанты будут увеличивать численность БПЛА», — говорит он.

Какими будут сценарии обстрелов

На этот вопрос военный эксперт отвечает так: «Ракетно-дроновые атаки будут продолжаться, у РФ есть немало ракет. Это не будет происходить каждую ночь. Тактика выбора отдельных регионов, одного-двух-трех, будет продолжаться. Для того чтобы перегружать нашу ПВО».

По мнению Селезнева, массированные дроновые атаки РФ способна совершать с интервалом примерно в 2-3 дня.

Переговоры все же способны повлиять на войну

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко, анализируя текущую ситуацию, уверен, что окончание войны возможно и путем переговоров.

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«Вопрос только во времени и обстоятельствах. Эту войну придется завершать именно переговорным путём. Сейчас я другого просто не вижу», — говорит эксперт.

По его мнению, Россия сохраняет переговорную площадку в Стамбуле, руководствуясь логикой, что она может им понадобиться в будущем.

«РФ хочет мира на своих условиях. Надеется, что нас удастся дожать, что американцы нас не будут поддерживать или будут склонять к миру на российских условиях. Я думаю, что с очень высокой вероятностью, с самой большой, будет именно переговорный путь окончания войны. Вопрос — когда и на каких условиях», — говорит Фесенко.

По его словам, последние заявления Путина по поводу войны в Украине являются наглостью и проявлением самодовольства.

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«Я бы сказал, что это обусловлено пассивностью позиции США. На данный момент нет прямой и ощутимой помощи со стороны США Украине, даже пока нет договоренности о покупке американского оружия для Украины. Путина это вдохновляет», — уверен политолог.

Он добавляет: «Он считает, что это дает ему шанс на победу. Именно поэтому сейчас они не собираются договариваться, а хотят продолжить войну, но не отказываясь от переговоров. Стиль Путина — одновременно вести войну и переговоры, активными военными действиями давить на Украину, на западных переговорщиков. Чтобы принудить нас к миру на российских условиях».

По мнению политического эксперта, Россия продолжает переговорный трек для того, чтобы создавать иллюзию того, что Путин хочет мира.

«Но одновременно демонстрируют, что хотят мира только на российских условиях, демонстрации того, что РФ победила в этой войне. Это тупиковая ситуация. Мы не можем согласиться с этим», — говорит аналитик.

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Резюмируя, политолог считает, что судьба переговоров будет зависеть от хода боевых действий.

«Если нам удастся остановить или максимально замедлить российское наступление, если России до конца года не удастся достичь значительных целей, тогда, по мнению многих экспертов, Кремль может быть более склонен к реалистическим переговорам, может начать обсуждать компромиссные варианты», — говорит Фесенко.

И добавляет: «У них есть преимущество в ресурсах и они понемногу наступают. Но это было. Единственное, что изменилось и сейчас играет в пользу Путина — это позиция Трампа. Прекращение прямой военной и экономической помощи Украине со стороны США и то, что Трамп не демонстрирует достаточно жесткости и давления на Путина. Здесь, к сожалению, для Путина появились дополнительные возможности. Будем надеяться, что это временно».

Ранее сообщалось о том, что Сырский не исключил нового наступления РФ из Беларуси.

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