«Війну в Україні доведеться завершувати саме так»: експерти назвали сценарії фіналу

На думку експертів, доля переговорів про припинення війни напряму залежатиме від ситуації на полі бою. / © ТСН

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На тлі наступу російської армії та посилених обстрілів України речник очільника Кремля Дмитро Пєсков днями заявив в інтерв’ю британській телекомпанії Sky News, що війська РФ начебто мають стратегічну перевагу в Україні та продовжать просуватися.

Чи дійсно найближчим часом можливе просування російської армії вглиб України, чи взагалі можлива зупинка війни дипломатичним шляхом — про це в коментарі для ТСН.ua дали свої оцінки колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов та політолог Володимир Фесенко.

«Стратегічна перевага — це та ситуація, коли ворожа армія володіє ініціативою. Вона визначає напрямки, ділянки фронту, де атакує. Пєсков каже про стратегічну перевагу і те, що, мовляв, російська армія просувається вперед і немає сенсу зупинятися. Я думаю, що на це треба дивитися з суто прагматичної точки зору», — каже Селезньов.

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Та задається питанням: «А що Росія має серед здобутків під час повномасштабного вторгнення? Лани, поля, посадки, невеличкі населені пункти. Звісно, що все це — наша земля, але яку ціну сплачує за це просування російська армія? Щодоби, після Великодня, рівень її втрат не знижувався нижче позначки 1 тис. осіб вбитими та пораненими».

За спостереженнями експерта, російські військові навіть там, де намагаються застосовувати велику кількість бронетехніки, приречені.

«Давайте згадаємо те, що на минулому тижні була атака на Костянтинівському напрямку. Росіяни атакували танками, на автівках та мотоциклах. Як наслідок — у них мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 6 одиниць мотоциклетної техніки, мінус 70 окупантів. Така собі ціна за спробу змінити ситуацію. Я думаю, що російська армія буде змушена пригальмувати свої амбіції щодо використання бойової техніки та знов повернутись або до піших штурмів або до використання пристосованої автотехніки», — каже військовий аналітик.

При цьому Селезньов звертає увагу на те, що зі слів військового керівництва України, РФ збільшувала чисельність особового складу, але не техніки.

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«Але окупанти будуть збільшувати чисельність БПЛА», — каже він.

Якими будуть сценарії обстрілів

На це питання військовий експерт відповідає так: «Ракетно-дронові атаки будуть продовжуватися, у РФ є чимало ракет. Це не буде відбуватися щоночі. Тактика вибору окремих регіонів, одного-двох-трьох, буде продовжуватися. Для того, щоб перевантажувати нашу ППО».

На думку Селезньова, масовані дронові атаки РФ здатна проводити з інтервалом приблизно у 2-3 доби.

Переговори все ж таки здатні вплинути на війну

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко, аналізуючи поточну ситуацію, впевнений, що закінчення війни можливе і шляхом переговорів.

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«Питання лише в часі і в обставинах. Цю війну доведеться завершувати саме переговорним шляхом. На даний момент я іншого просто не бачу», — каже експерт.

На його думку, Росія зберігає переговорний майданчик у Стамбулі, керуючись логікою, що він може їм знадобитися у майбутньому.

«РФ хоче миру на своїх умовах. Сподівається, що вдасться нас дотиснути, що американці нас не будуть підтримувати або будуть схиляти до миру на російських умовах. Я думаю, що з дуже високою вірогідністю, з найбільшою, буде саме переговорний шлях закінчення війни. Питання — коли та на яких умовах», — каже Фесенко.

За його словами, останні заяви Путіна щодо війни в Україні є нахабством та проявом самовдовольства.

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«Я б сказав, що це обумовлено пасивністю позиції США. На даний момент немає прямої і відчутної допомоги з боку США Україні, навіть поки що немає домовленості про купівлю американської зброї для України. Путіна це надихає», — впевнений політолог.

Та додає: «Він вважає, що це дає йому шанс на перемогу. Саме тому на даний момент вони не збираються домовлятися, а хочуть продовжити війну, але не відмовляючись від переговорів. Стиль Путіна — вести одночасно війну та переговори, активними військовими діями тиснути на Україну, на західних переговорників. Щоб примусити нас до миру на російських умовах».

На думку політичного експерта, Росія продовжує переговорний трек для того, щоб створювати ілюзію того, що Путін хоче миру.

«Але одночасно демонструють, що хочуть миру тільки на російських умовах, демонстрації того, що РФ перемогла у цій війні. Це тупікова ситуація. Ми не можемо погодитись на це», — каже Фесенко.

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Резюмуючи, політолог вважає, що доля переговорів буде залежати від ходу бойових дій.

«Якщо нам вдасться зупинити або максимально уповільнити російський наступ, якщо Росії до кінця року не вдасться досягнути значних цілей, тоді, на думку багатьох експертів, Кремль може бути більш схильним до реалістичних переговорів, може почати обговорювати компромісні варіанти», — каже експерт.

Та додає: «У них є перевага у ресурсах і вони потроху наступають. Але це було. Єдине, що змінилося і що зараз грає на користь Путіна — це позиція Трампа. Припинення прямої воєнної та економічної допомоги Україні з боку США і те, що Трамп не демонструє достатньо жорсткості та тиску на Путіна. Тут, на жаль, для Путіна з’явилися додаткові можливості. Будемо сподіватися, що це — тимчасово».

Раніше повідомлялось про те, що Сирський не виключив новий наступ РФ з Білорусі.

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