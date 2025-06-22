Сырский не исключил новое наступление РФ с Беларуси

Александр Сырский / © ТСН.ua

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что нельзя исключать возможность нового наступления со стороны Беларуси.

Об этом Сырский сообщил во время общения с журналистами.

Он не исключил, что это может произойти после запланированных на сентябрь совместных учений армий России и Белоруссии под названием «Запад-2025».

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Сырский напомнил, что подобный сценарий уже реализовывался в феврале 2022 года, когда после завершения совместных учений войска РФ остались в Беларуси и использовали ее территорию для масштабного вторжения.

Напомним, аналитики ISW заявили, что Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений «Запад-2025», которые должны были состояться в сентябре 2025 года, и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, что свидетельствует о попытке позиционировать себя для Запада как безопасной.

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Александр Лукашенко опасается, что Украина будет считать присутствие контингента РФ подготовкой к наступательным действиям.