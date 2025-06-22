Сырский назвал главную угрозу на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Россия планирует вести длительную войну на истощение, используя многочисленные человеческие ресурсы. За год фронт вырос до 1200 км, а враг имеет в резерве 13 дивизий и более 120 тысяч военных, готовых к бою.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский на встрече с журналистами.

«Вы знаете, что за последний год протяженность фронта увеличилась на 200 км и составляет около 1200 км», — рассказал Сырский.

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Он отметил, что россияне готовятся к затяжной войне на истощение. Это, по его словам, их главная стратегия.

«Мы знаем возможности наших врагов, мы знаем, что они за прошлый год набрали около 440 тысяч контрактников, то есть тех, кто пошел воевать за деньги, за высокий уровень денежного обеспечения и региональные надбавки», — добавил главнокомандующий.

Он также сообщил, что у россиян есть стратегический резерв — 13 дивизий, определенное количество полков и бригад, общей численностью около 121 тысячи человек.

«Они хотят давить нас своим человеческим ресурсом, истощить своей массой», — отметил Сырский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и параллельно информационно будет качать две кампании. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что на международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, «потому что Украина будто хочет».