Российские дроны / © ТСН

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Россия планирует продолжать террор украинских городов роевыми атаками дронов и параллельно будет информационно качать две кампании.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram и пояснил, что это за кампанию.

«На международную аудиторию будут распространять нарратив, что именно Россия открыта к переговорам и вынуждена воевать, „потому что Украина вроде хочет“, а на внутреннюю украинскую будут сегментированно распространяться тезисы, что „Украина якобы не способна защититься и Россия способна разрушить все“, требуя от общества капитуляции», — отметил он.

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Коваленко подчеркнул, что это давление надо будет выдержать, военные решения против роевых атак врага готовятся, информационное противодействие тоже, но тактику врага нужно знать, чтобы понимать цели.

«Войну Россия хочет продолжать, и там думают, что смогут сломать именно украинское общество и добиться капитуляции тыла. Это у них не получится», — резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Напомним, Россия меняет обстрелы Украины: военные исследовали новейший «Шахед» с «глазами».