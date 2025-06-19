Россия изготовила новый «Шахед» для войны с Украиной / © ТСН

Реклама

Обстрелы и атаки по Украине, и соответственно, война России против Украины выходят на новый уровень — вчера украинские военные впервые выявили «Шахед«, который содержал еще более усовершенствованное оборудование и, соответственно, представлял для Украины увеличенную угрозу. Большинство его компонентов, как и в прошлом, похожи на иранские.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военный специалист в сфере радиотехнологий, которого называют главным исследователем «Шахедов», Сергей Флеш, первый из таких дронов был обезврежен над воздушным пространством Сумской области. Этот БПЛА содержал камеру, систему прямого радиоуправления из РФ и модуль искусственного интеллекта (машинное зрение).

По словам Флеша, о разработке такого «Шахеда» было известно давно, но первое применение зафиксировано только сейчас.

Реклама

«Радиомодем позволяет управлять Шахедом на расстоянии до 150 километров от границ россии или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве», — написал в соцсети Сергей Флеш.

Непосредственно в комментарии нам военный добавил: «Шахед» имеет возможность в онлайн-режиме управляться оператором. Последний может в ручном режиме завезти «Шахед» и видеть картинку с помощью камеры».

Так выглядит часть нового дрона

По словам военного, такой «Шахед» может, например, летать вдоль границы и выбирать цели. Также может атаковать динамические цели.

«Если раньше «Шахеды» работали только по статическим целям, то теперь могут летать, например, над трассой и искать технику, чтобы ее атаковать. Под управлением оператора «Шахед» может ударить более точечно. То есть, можно сравнить с FPV-дроном, только большого размера», — уточняет Сергей Флеш.

Реклама

И продолжает: «О машинном зрении. Машинное зрение — это возможность компьютера видеть цели, «захватывать» их. Машинное зрение — это самый простой принцип искусственного интеллекта. Например, на камере оператор отметит точку, а машинное зрение будет ее удерживать. То есть, когда летит дрон, оператор показывает ему квадратиком цель внизу, дальше машинное зрение распознает эту цель, удерживает для того, чтобы атаковать. Это самое простое — умение компьютером распознавать цели».

По словам военного, следующий этап — это так называемые нейросети.

«Это когда есть машинное зрение, когда компьютер может видеть, но в него закладывают еще информацию о моделях, чтобы он мог распознавать их. К примеру, так выглядит машина, а так выглядит танк, а так выглядит человек. Для этого компьютеру «скармливают» несколько сотен изображений», — говорит Флэш.

Сможем ли мы уничтожать такие «Шахеды»

На этот вопрос военный отвечает так: «Их не очень много сейчас, но мы совершенно не знаем, сколько их будет в будущем. Россияне хотели запустить такую концепцию еще весной-зимой. По разведывательным каналам к нам поступала такая информация».

Реклама

По словам специалиста, россияне понимают, что «Шахед» не летает на большие расстояния, они хотели им атаковать прифронтовую инфраструктуру.

«Поскольку этот «Шахед» на радиоуправлении, мы получаем возможность влиять на него средствами РЭБ. Их нам нужно много, потому как мы не понимаем, где такие «Шахеды» могут залететь. Но Россия тоже будет этому противодействовать», — говорит Флеш.

К этому он добавляет, что такой «Шахед» может летать на больших и малых высотах.

Кроме того, военный приводит пример, когда БПЛА другого типа, «Орлан», исследовал ситуацию в Миргороде, а ретранслятором для него был другой «Орлан», на территории Сумщины.

Реклама

«Если у россиян есть решение того, что один «Шахед» будет в воздухе, а другой ретранслятор, то в таком случае такой БПЛА может преодолеть и 300, и 400 км. Сейчас исследуем «Шахед», чтобы понять, какие частоты используют россияне», — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что жители многоэтажки на Дарнице, куда влетел «Шахед», рассказали об обстреле .

Читайте также:

Реклама