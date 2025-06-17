"Шахеды" становятся более смертоносными: как Украине остановить террор с неба

Шахед / © t.me/SJTF_Odesa

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С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно использует массированные ракетно-дроновые атаки как один из элементов своей стратегии, стремясь запугать гражданское население, разрушить критическую инфраструктуру и истощить противовоздушную оборону Украины. Эти атаки постоянно эволюционировали, а тактика, интенсивность и арсенал применяемого оружия менялись.

Когда в феврале 2022-го над украинскими городами впервые завыли сирены, а в небе появились российские ракеты, стало ясно: Украине нужен щит. Мощный, надежный и многослойный. И если первые дни вторжения Украина встречала с советским наследием, то уже вскоре началась большая трансформация — настоящий сбор ПВО по крупицам. Однако даже этого пока недостаточно.

Как противостоять агрессору, который круглосуточно усовершенствует свое оружие — объясняли военные и эксперты TSN.ua.

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Начало вторжения: тактика "шока и неожиданности"

Первые дни и недели полномасштабной войны характеризовались попыткой тактики "шока и неожиданности". Россия наносила удары высокоточными ракетами по военным объектам, аэродромам, пунктам управления и объектам критической инфраструктуры по всей Украине, надеясь на скорый крах украинского сопротивления. Целью было парализовать военное командование и логистику. Враг использовал преимущественно крылатые ракеты морского базирования «Калибр», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (баллистические и крылатые ракеты), а также авиационные ракеты Х-101, Х-555, Х-22 .

Сбитая российская ракета

Весной 2022 года в мире начали понимать: Украине нужна не просто помощь, а современный воздушный зонтик. Первыми поступили западные переносные комплексы – Stinger, Piorun, Starstreak. Они стали страшным сном для русских вертолетов и самолетов на низких высотах. Но главное – началась подготовка к передаче серьезных систем средней и большой дальности. Но на это потребовалось время: политические решения, обучение, логистика.

Энергетический террор: истощение и устрашение

После неудач на фронте и отступления с Киевщины и Харьковщины с октября 2022 года Россия изменила тактику. В начале октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту Россия начала скоординированную и непрерывную кампанию по целенаправленному уничтожению украинской энергетической инфраструктуры (электростанции, подстанции, тепловые электроцентрали). Целью было погрузить Украину в холод и тьму, вызвать гуманитарную катастрофу и деморализовать население. Это был расчет на психологический и физический коллапс государства, превращение его в «failed state».

Именно в этот период появилась тактика «волновых» атак — удары наносились несколькими волнами, часто с интервалами, что позволяло истощать украинскую ПВО и заставлять ее тратить боеприпасы. Россия начала активно использовать комбинированные атаки ракетами и беспилотниками, запуская их по разным направлениям и используя сложные траектории для прорыва противовоздушной обороны. Активно присоединились иранские ударные беспилотники Shahed-131/136 (русское название «Герань-2»), ставшие массовым и дешевым средством для перегрузки ПВО. Продолжали применяться «Калибры», Х-101/555, реже Х-22. В прифронтовых регионах для ударов по наземным целям широко использовались ракеты С-300 (переоборудованные для "земля-земля").

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Последствия энергетического террора были катастрофическими: широкомасштабные отключения электроэнергии (блэкауты), проблемы с водоснабжением и отоплением, нарушение работы транспорта и связи, гибель и ранение гражданских.

В первые месяцы войны украинские военные демонстрировали настоящие чудеса. Старые советские Буки, С-300 и Осы работали с ювелирной точностью, сбивая российские ракеты, которые эти системы даже не были созданы перехватывать. Это была борьба Давида против Голиафа — с теми средствами, что остались после десятилетий сокращения армии. Но долго держаться только на старом вооружении было невозможно. В ноябре 2022-го первые системы NASAMS появляются на боевом дежурстве. За ними – IRIS-T SLM от Германии. Современные, высокоточные, способны сбивать крылатые ракеты и даже БПЛА. Это был переломный момент. Украина впервые получила инструмент, способный не только ловить ракеты, но и прогнозировать их траекторию с высокой точностью.

2023 год укрепления украинского неба

В 2023 году Украина переходит к построению многослойной ПВО . Каждый уровень имеет свою задачу:

Переносные комплексы – против дронов и вертолетов;

NASAMS, IRIS-T, Hawk – средняя дальность;

Patriot – самый высокий эшелон, способный сбить даже баллистические ракеты.

ЗРК Patriot

В мае 2023-го Patriot впервые сбивает «Кинжал» , который в Кремле считали «гиперзвуковым оружием будущего». Впрочем, эта легенда разбилась о реальности украинского неба. Американская система Patriot, которая поступила в Украину всего за несколько недель до этого, успешно обнаружила, сопровождала и уничтожила цель. Ударная ракета была перехвачена над Киевом, не причинив вреда. Это послужило сигналом для союзников Украины: современные системы ПВО действительно способны защищать города от сложных ракетных угроз. Patriot – эффективная, но дорогая и редкая система. Стоимость пуска одной ракеты с ЗРК Patriot составляет 3 миллиона долларов. Важным преимуществом Patriot является его многовекторность. Этот ЗРК может одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 до 3 ракет. Одна батарея может прикрывать площадь до 100 км в радиусе в зависимости от рельефа и угроз. Но в условиях массированных атак одна система часто вынуждена прикрывать точечные объекты (например, столицу или ТЭЦ).

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Адаптация и поиск новых целей (Лето 2023 - Осень 2023 года)

Весной 2023 года благодаря усилению украинской ПВО западными системами (Patriot, NASAMS) эффективность отражения российских атак возросла в разы. Россия начала адаптировать тактику:

Более точное целеуказание: Фокус сместился на военные объекты, логистические узлы, промышленные предприятия, портовую инфраструктуру.

Маневрирование: Ракеты и дроны стали чаще маневрировать, изменять курс и высоту полета во избежание обнаружения.

Использование рельефа местности: Дроны летали на сверхнизких высотах, обходя препятствия.

Продолжение использования "Шахедов", "Калибров", Х-101. Периодически появлялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал». 30 декабря 2023 г. появились первые сообщения об использовании баллистических ракет от Северной Кореи (вероятно, KN-23/Hwasong-11). В ответ на запрос TSN.ua в ГУР МО сообщили, что всего с начала прошлого года по настоящее время Россия получила около 150 единиц баллистических ракет производства КНДР.

Баллистические ракеты производства КНДР.

2024–2025: гонка вооружений продолжается

Враг постоянно совершенствует дальность полета, полезную нагрузку, связь и схемы атак своих БПЛА. Также применяются имитаторы БПЛА (например, «Гербера»/«Пародия») , не несущие боевого заряда, но имеющих схожие параметры полета и являющиеся целями для ПВО, истощая ее. По данным ГУР МО, к концу 2025 года РФ планирует произвести около 35 тысяч «Шахедов», а к 2030 году – 40 тысяч в год (до 110 единиц в сутки). Также появились данные о применении новых крылатых ракет типа Х-69. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что возможны договоренности по производству «Шахедов» на территории КНДР. Таким образом, Россия перешла от начальной попытки «блицкрига» к изнурительной войне, где массированные атаки являются инструментом постоянного давления. Ее тактика становится все более изощренной, а арсенал диверсифицированным и наращиваемым, что требует от Украины непрерывной адаптации и усиления своей противовоздушной обороны.

Постоянная смена высот вражеских дронов

В предыдущие годы РФ запускала Шахеды по большей площади Украины, поэтому не было такой их концентрации на одном направлении. Однако, последние недели враг сосредотачивается на конкретных нескольких целях и благодаря обилию дронов, некоторым из них удается все же прорываться. С начала 2025 г. Россия продолжает неустанно адаптировать и совершенствовать тактику применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против Украины. Одним из наиболее заметных изменений стало динамическое варьирование высот полета, что создает новые вызовы для украинских ПВО. Вражеские дроны сейчас в большинстве своем летают на экстремально низких высотах, используя рельеф местности и русла рек во избежание обнаружения.

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Дата публикации 08:56, 17.06.25 Количество просмотров 1162 Беспилотник РФ попал в многоэтажку в Киеве: жуткое видео

Таким образом, дроны остаются сложными для раннего обнаружения радарами, но могут быть поражены мобильными огневыми группами из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Однако они летают настолько быстро, что время на реагирование чрезвычайно ограничено. В конце мая россияне значительно расширили диапазон высот, вплоть до очень высоких — более двух километров от земли. Так, по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские силы постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются запускать их на больших высотах, после чего дроны резко пикируют на цель. На такой высоте они становятся виднее для радаров, но недостижимыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.

Использование более высоких высот заставляет Украину тратить дорогие зенитные ракеты, производство которых у западных партнеров ограничено. Это часть стратегии России по истощению украинских оборонных возможностей. Россия также активно использует дроны-имитаторы (например, "Пародия"), которые имеют схожие летные характеристики, но не несут боевого заряда. Их массовое применение на разных высотах призвано перегрузить украинскую ПВО и отвлечь внимание от настоящих ударных дронов.

«Шахеды» летают очень высоко и пикируют

Военнослужащий противовоздушной обороны Украины в комментарии ТСН.ua рассказал, что сейчас враг сосредотачивает большое количество дронов на один город, совмещая эти удары с ракетными обстрелами. Беспилотные летательные аппараты теперь часто летят на очень больших высотах. Когда дрон находится на высоте около трех километров, средства поражения часто не достают до него.

Не каждый мелкий или большой калибр, не каждая зенитная установка, и даже не каждый прожектор способен зафиксировать цель на такой высоте. В то же время, вражеские БПЛА могут лететь и очень низко, что делает их невидимыми для радаров. В таких случаях работа ведется по акустическим сигналам, но работать по нему можно», - рассказал военный чиновник.

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Украинские защитники постоянно адаптируются к изменениям в тактике противника, активно используя авиацию, в частности вертолеты для перехвата целей, фиксируемых радарами. Он также добавил, что, учитывая, что за одну ночь в Киев, например, может зайти около 200 «Шахедов», возникает потребность в значительном увеличении количества мобильных огневых групп как вблизи городов, так и в их пределах. Наличие нескольких мобильных групп, одновременно работающих по одной цели, значительно повышает шансы на ее уничтожение, заставляя вражеский беспилотник заходить в так называемое облако поражения. По наблюдениям военнослужащего и его коллег, лучше всего себя зарекомендовали пулеметы «Браунинг», с которых сбивается наибольшее количество целей.

Новый тип дронов

Также стало известно, что Россия начала применять новый тип дронов Дан-М, который способен достигать высоты до девяти километров. Первое его использование было замечено 29 мая, когда Украина подверглась очередной воздушной атаке. Известно, что этот дрон раньше использовался как мишень для тренировок ПВО. Однако уже сейчас этот БПЛа превратили в ударный беспилотник, время полета которого 25-40 минут и может развивать скорость до 750 километров в час и совершать атаки по украинским целям.

По словам Сергея Флеша Бескрестнова , известного специалиста в области военных радиотехнологий, дрон запускается группами с территории временно оккупированного Крыма. Основной особенностью Дан-М является его техническое происхождение: первоначально он был предназначен для имитации враждебных целей во время тренировок расчетов ПВО. Аналогично Украина, из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения, в начале полномасштабной войны перерабатывала реактивные БПЛА «СТРИЖ».

Смена тактики требует от Украины постоянной адаптации. Мобильные огневые группы, которые раньше были очень эффективны против низколетающих «Шахедов», теперь сталкиваются с большим трудом. Это усиливает нагрузку на стационарные и мощные зенитно-ракетные комплексы. Украинские специалисты и военные постоянно анализируют новые угрозы и корректируют алгоритмы реагирования, чтобы максимально эффективно противодействовать атакам врагов и сохранять жизнь людей.

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Увеличение мобильных групп добровольцев

Из-за увеличения производства дальнобойных дронов Россией Украина ищет новые решения для того, чтобы защитить украинское небо. Именно для этого Кабмин планирует привлечь добровольцев к сбитию вражеских беспилотников в тылу, а будут платить за это до 100 тысяч гривен в месяц. Эта инициатива не нова, ведь гражданские украинцы в разных регионах Украины уже давно участвуют в защите своих общин. Правда, до этого времени участники этих формирований не имели определенного юридического статуса, хотя и были прикомандированы в бригады территориальной обороны. При этом они могут совмещать дежурство с гражданской работой.

В гражданской жизни предприниматели, сварщики и сантехники, а в свободное время – хорошо слаженные экипажи мобильных огневых групп. Решение Кабмина и финансовый стимул может дополнительно мотивировать украинцев в защиту неба. Командир Добровольческого формирования Черкасской территориальной громады Вячеслав Гора в комментарии ТСН.ua рассказал , что с такими добровольцами заключается контракт сроком на три года. Для участия в формировании необходимо предоставить определенный перечень документов, а также соответствовать установленным требованиям, в частности быть совершеннолетним и не иметь уголовных производств.

По словам мужчины, участие в добровольческих формированиях территориальных общин также не освобождает от мобилизации. То есть, если лицо, являющееся членом ДФТГ, получает повестку, оно подлежит призыву на общих основаниях, как и любой другой гражданин. Однако Гора отметил, что в первую очередь отдается предпочтение тем людям, которые не подлежат мобилизации, ведь в такого человека вкладываются знания и обучение.

Мобильная огневая группа

Мужчина рассказал, что также нужно обновлять средства поражения вражеских дронов. Ведь враг также изменил тактику ведения войны по отношению к беспилотным летательным аппаратам. Меняются высоты, изменяются скорость, меняется количество нагрузки, боевой части БПЛа. Поэтому нужно постоянно искать решение.

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Увеличение количества мобильных огневых групп и усовершенствование систем противовоздушной защиты – это большой комплекс, который должен действовать в единой системе, в единой группе. Только тогда это все даст результат.

«Дрон против дрона»: Оружие настоящего

В поисках наиболее эффективных методов поражения вражеских дронов, все большую актуальность приобретает концепция дронов-перехватчиков . По словам Горы, самым эффективным способом противодействия дальнобойным беспилотникам в современных условиях является запуск собственного дрона, вылетающего навстречу враждебному, чтобы его уничтожить. Однако, как отмечается, Украина, к сожалению, немного проспала этот момент. Это оружие, которое нужно было разрабатывать и производить еще «на вчера», ведь время является критическим фактором в этой технологической войне. Недостаточное количество таких дронов-истребителей и высокие требования к мастерству операторов, особенно для ночной работы, значительные вызовы, которые Украина должна преодолевать максимально быстро. Наращивание производства собственных дронов-перехватчиков и повышение квалификации операторов становится одной из приоритетных задач для усиления защиты украинского неба.

Дроны и военные

Увеличение боевой нагрузки и внутреннее производство «Шахедов»

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua подчеркнул, что Россия постоянно совершенствует свою тактику и средства для осуществления дальнобойных ударов по Украине. По его словам, вся промышленность РФ полностью переведена на военные рельсы, а военная наука работает круглосуточно, что позволяет агрессору постоянно находить новые и более эффективные способы нападения. Романенко подчеркнул, что одним из элементов этого усовершенствования является увеличение боевой части беспилотников «Шахед» с 75 до 90 килограммов, что делает их еще более разрушительными. Он также сообщил, что Россия производит около 250 «Шахедов» ежемесячно. Это является значительным показателем, учитывая, что поставки этих дронов из Ирана временно прекратились. Агрессор наладил собственное масштабное производство ударных БПЛА на заводе в Татарстане, в городе Елабуга, что позволяет им поддерживать высокий темп атак.

Необходимость дальнобойных средств и усиление ПВО

Для эффективного противодействия этому Игорь Романенко убежден, что Украине нужно дальнобойное оружие, способное поражать производственные мощности врага непосредственно на территории РФ. Это позволило бы разрушить источник угрозы еще до того, как он будет использован против украинских городов.

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Кроме этого, для усиления защиты от вражеских дронов, по словам Романенко, необходимо:

Увеличить количество и разнообразие противодроновых средств: Это включает широкий спектр зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) — от систем малого радиуса действия (как «Gepard» или мобильные огневые группы), эффективные против низколетающих целей, до систем среднего и большого радиуса действия («NASAMS», «ISPas»), «IR и дроны на больших высотах.

Наращивать производство дронов-истребителей: Хотя такие дроны являются чрезвычайно перспективным средством противодействия, их количество недостаточно. Это требует ускоренной разработки и массового производства своих аналогов, которые могли бы эффективно перехватывать вражеские БПЛА.

Усовершенствование системы противовоздушной обороны и получение возможности наносить удары по вражеским производственным мощностям являются ключевыми для уменьшения интенсивности российских атак и защиты мирного населения Украины.

Напомним, в ночной атаке на Киев 17 июня Россия использовала кассетные боеприпасы неустановленного типа.

Взрывоопасные элементы могут быть не только впечатляющими — часто это противопехотные мины или так называемые мины-сюрпризы. Такие элементы разбрасываются при взрыве и могут оказаться особенно опасными для гражданского населения, поскольку маскируются под безвредные объекты.

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